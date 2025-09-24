টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
এশিয়া কাপে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি বাংলাদেশ। ফাইনালে যেতে হলে আজ জিততে হবে। সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে লিটন দাসের দল। আজ সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ভারতের মুখোমুখি টাইগাররা। বাংলাদেশ কী পারবে সবচেয়ে বড় বাধাটি অতিক্রম করে ফাইনালের স্বপ্ন ধরে রাখতে?
সে লক্ষ্যে শুরুটা অন্তত আশাব্যঞ্জক। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ভারতকে পাঠালো ব্যাট করার জন্য।
প্রতিবারের মতো এবারও ভারত টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ফেবারিট। তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো এখন পর্যন্ত কোনো দল দেখা যাচ্ছে না। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুবার হারিয়েছে তারা। গ্রুপ পর্বে ওমান-আরব আমিরাতের মতো দলগুলো তো তাদের সামনে দাঁড়াতেই পারার কথা নয়। পারেওনি।
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালের পথে এক পা বলা যায় দিয়েই রেখেছে। আজ বাংলাদেশের সামনে ফাইনাল নিশ্চিত করার মিশন সূর্যকুমার যাদবদের। আপাতত টস হেরে ব্যাট করতে নামছে ভারতীয়রা। টাইগার বোলাররা কত রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারবে ভারতকে?
যদিও ইনজুরির কারণে নেই লিটন দাস। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হলেন জাকের আলী অনিক। বোলিংয়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাসকিন, শরিফুল ও শেখ মেহেদীকে বসিয়ে রেখে একাদশে নেয়া হয়েছে রিশাদ হোসেন, তানজিম সাকিব ও সাইফুদ্দিনকে। লিটনের পরিবর্তে একাদশে আছেন পারভেজ হোসেন ইমন।
বাংলাদেশ একাদশ
সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক ও উইকে), শামীম হোসেন পাটোয়ারী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান।
ভারতীয় একাদশ
অভিশেক শর্মা, শুভমান গিল, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), শিবাম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলাদিপ যাদব, জসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তি।
আইএইচএস/