তামিম ইকবাল ও ফারুক আহমেদের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে আপত্তি

তামিম ইকবাল ও ফারুক আহমেদের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে আপত্তি
বিসিবি নির্বাচনে কাউন্সিলরশিপের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আজ ২৪ সেপ্টেম্বর ছিল আপত্তি উত্থাপনের দিন। এদিন ৩০টি আপত্তি পত্র জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে জাতীয় দলের দুই সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ ও তামিম ইকবালের কাউন্সিলরশিপের বিপক্ষেও আপত্তি তোলা হয়েছে।
তামিম ইকবাল এখনো ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেননি। এমনকি তিনি যে ক্লাবের কাউন্সিলর হয়েছেন, সে ক্লাবের কোন পদ-পদবীতেও তার নাম নেই।
এই অভিযোগে তামিম ইকবালের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, বুধবার দুপুরেই সে গুঞ্জন শোনা গেছে। আজ বিকেলে জাতীয় দলের এ সাবেক অধিনায়কের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে সত্যি-সত্যিই প্রশ্ন তোলা হয়েছে।
তার কাউন্সিলরশিপে আপত্তি জানিয়ে বলা হয়েছে, তামিম ইকবাল এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেননি। তিনি এখনো একজন রানিং ক্রিকেটার এবং একজন রানিং ক্রিকেটারের বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বে আসার সুযোগ নেই। এমন নজিরও নেই।
এছাড়া আপত্তিপত্রে আর বলা হয়েছে যে, তামিম ইকবাল ওল্ডডিওএইচএস ক্লাবের সাধারণ সদস্যও নন। কাজেই ওই ক্লাব থেকে তার কাউন্সিলরশিপও বৈধ নয়। তাই বিসিবির কাছে জাতীয় দলের এ সাবেক অধিনায়কের কাউন্সিলরশিপ বাতিলের দাবি করা হয়।
অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় পর কাউন্সিলরশিপের কাগজ বোর্ডে জমা হয়েছে বলে ফারুক আহমেদের কাউন্সিলরশিপের ব্যাপারেও আপত্তি তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।
বিসিবি নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী আগামীকাল ২৫ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলরশিপ নিয়ে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তার শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। একইভাবে ১৫ ক্লাবের বিরুদ্ধে দুদকের ‘অবজারভেশন’ আছে, সে বিষয়ের শুনানীও আগামীকাল বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা।
এদিকে দুদকের অবজারভেশনে থাকা ১৫ ক্লাবের দুই কাউন্সিলরশিপ, নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী বর্তমান বিসিবি পরিচালক ইফতিখার রহমান মিঠু এবং বোর্ডের সাবেক পরিচালক লোকমান হোসেন অভিযোগ করেন যে, তারা তাদের জীবনে যা দেখেননি এবার তা দেখছেন।
ইফতিখার রহমান মিঠুর দাবি, ‘বিসিবির গঠনতন্ত্রের আলোকে তারা সঠিক জায়গায় আছেন। তারা ন্যায় বিচারের আশা করছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ফেয়ার জাজমেন্ট চাচ্ছি।’
তাদের নিজ নিজ ক্লাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে বোর্ডে এসে নির্বাচন কমিশনে তা জমা দিয়ে চলে যান আজ।
এআরবি/আইএইচএস/এনএইচআর