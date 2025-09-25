এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তানের অঘোষিত সেমিফাইনাল আজ
ব্যস্ত সূচি। বিশ্রামের ফুসরত নেই। ভারতের বিপক্ষে হারের পরের দিনই আরেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বাংলাদেশের। দুবাইয়ে আজ বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের অঘোষিত সেমিফাইনাল।
এই ম্যাচের বিজয়ী দলই নিশ্চিত করবে ফাইনালের টিকিট, যেখানে অপেক্ষা করছে ভারত। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।
ভারতের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে হেরে গেলেও বাংলাদেশ দল এখনো আত্মবিশ্বাসী। তার কারণ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা জয় এবং ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় (২-১), যা এসেছে এশিয়া কাপের আগে।
ভারতের বিপক্ষে শুরুতে ব্যাটাররা ছন্দে না থাকলেও বোলাররা লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন বাংলাদেশকে। লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন তুলে নেন প্রথম দুটি উইকেট, এরপর তানজিম হাসান সাকিব ও মোস্তাফিজুর রহমান রান রেট নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ব্যাট হাতে সাইফ হাসান টানা দুটি ফিফটি হাঁকিয়ে আলোচনায় আছেন এবং পাকিস্তানের বিপক্ষেও তার কাছ থেকে বড় কিছুর প্রত্যাশা থাকবে।
এছাড়া অভিজ্ঞ তাসকিন আহমেদ ও লিটন দাসের ফিরতে পারাটা বাংলাদেশ দলের জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
পাকিস্তান এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক হতে পারেনি। ভারতীয়দের কাছে বড় ব্যবধানে হারের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় দলটিকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তবে সেই ম্যাচেও শুরুর ব্যাটিং ছিল ভঙ্গুর, মাত্র ১২ রানে চার উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান। কিন্তু হুসেইন তালাত ও মোহাম্মদ নওয়াজ নায়কোচিত ইনিংসে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন।
নওয়াজ ব্যাট হাতে একাধিকবার দলকে বাঁচালেও বোলিংয়ে তাকে শেষ দুটি ম্যাচে ব্যবহারই করা হয়নি। অথচ পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন তাকে বিশ্বের সেরা স্পিনার বলে আখ্যা দিয়েছেন। তালাতও অলরাউন্ডার হিসেবে নজর কেড়েছেন, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বল হাতে এক ওভারে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাটিংয়েও দলের ভরসা হয়েছেন।
ফলে অঘোষিত সেমিফাইনালে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের লড়াইটা হবে সেয়ানে সেয়ানে। কে যাচ্ছে ফাইনালে? উত্তরের জন্য অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।
এমএমআর/এএসএম