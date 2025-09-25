জাকেরকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত হুট করে নেওয়া নয়!

জাকেরকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত হুট করে নেওয়া নয়!
লিটন দাসের চোটে ভারতের বিপক্ষে বিগ ম্যাচে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী, কোনো ফরম্যাটেই জাতীয় দলে যার অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা নেই আগে।
জাকেরকে নেতৃত্বে দেখে তাই অবাক হয়েছেন অনেকে। তবে হার্ডহিটিং এই ব্যাটার দায়িত্ব পেয়ে নিজে অবাক হননি। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানালেন, তিনি দেশে থাকতেই জানতেন দলের প্রয়োজনে অধিনায়কত্ব করা লাগতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, 'আমাকে দেশে থেকেই এরকম বলা ছিল যে যদি দরকার পড়ে, তুমি দায়িত্বে (অধিনায়কের) থাকবে। এটা আমাকে অনেক আগে থেকেই বলা ছিল। হয়তো এটা মিডিয়াতে জানানো হয় নাই। কিন্তু এটা আমি জানতাম আগে থেকে।'
জাকেরের অধিনায়কত্ব অভিষেকটা অবশ্য কঠিন ছিল। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ।
এমএমআর