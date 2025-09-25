লিটন কি আজ খেলবেন? যা জানালেন জাকের
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সোমবার অনুশীলনে এসে নিজের সহজাত ব্যাটিংই করছিলেন লিটন দাস। হঠাৎ করেই সাইড স্ট্রেইনে চোট পান।
ব্যাটিং থামিয়ে সামলে ওঠার চেষ্টা করলেও সেটা পারেননি। পরবর্তীতে ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম এসে তাকে ব্যাটিং নেটের বাইরে নিয়ে যান লিটনকে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।
চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারেননি লিটন। তার চোট কতটা গুরুতর, নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিশ্চিত নয় পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ অঘোষিত সেমিফাইনালে খেলাও।
তবে লিটনের বদলে ভারতের বিপক্ষে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া জাকের জানালেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।
লিটনের চোটের অবস্থা জানিয়ে জাকের বলেছেন, 'উনি রিকভারিতে আছেন। তো অবশ্যই আমরা কালকের (বৃহস্পতিবার) ম্যাচ পর্যন্ত আমরা উনার জন্য অপেক্ষা করব। যেহেতু একটু ইনজুরি আছে, তো অবশ্যই উনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন।'
এমএমআর