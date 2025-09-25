হারিস রউফ-ফারহানের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ ভারতের
পাকিস্তানি ক্রিকেটার হারিস রউফ এবং শাহিবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে আইসিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে ভারত। রোববার দুবাইয়ে সুপার ফোরের ম্যাচে এই দুই ক্রিকেটার শত্রুদেশ ভারতকে দেখিয়ে এমন কিছু উদযাপন করেন, যা নিয়ে খেপেছে ভারতীয়রা।
হারিস রউফ এবং ফারহানের মাঠের আচরণের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) বুধবার একটি ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগটি জমা দেয় এবং আইসিসি ইতিমধ্যেই সেটি গ্রহণ করেছে।
যদি ফারহান ও রউফ লিখিতভাবে অভিযোগ অস্বীকার করেন, তাহলে বিষয়টি নিয়ে আইসিসির শুনানি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজির হতে পারেন। প্রথম ম্যাচ রেফারি হলেন অ্যান্ডি পাইক্রফট।
বিসিসিআইয়ের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, ফারহান হাফসেঞ্চুরি করার পর যেভাবে উদযাপন করেন এবং রউফ বাউন্ডারির ধারে ফিল্ডিং করার সময় যেভাবে দর্শকদের উদ্দেশে ইঙ্গিত করেন; এই দুটি ঘটনাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
প্রসঙ্গত, ভারতের বিপক্ষে ফিফটির পর ব্যাটকে বন্দুকের মতো গুলির মতো ভঙ্গি করে উদযাপন করেন ফারহান। অন্যদিকে হারিস রউফ বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করার সময় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত এবং ৬-০ দেখিয়ে ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের ইঙ্গিত করেন।
এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আইসিসির কাছে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। সূর্যকুমার ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপপর্বের জয়কে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন, যা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনার প্রসঙ্গ জাগিয়ে তোলে। পিসিবি সূর্যকুমারের মন্তব্যকে ‘রাজনৈতিক’ বলে অভিযোগ তুলেছে।
ম্যাচ-পরবর্তী পুরস্কার বিতরণীতে সূর্যকুমার বলেছিলেন, ‘এই জয়টি আমি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উৎসর্গ করতে চাই, যারা সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আশা করি তারা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন এবং আমরা মাঠে আরও এমন কিছু করব, যা তাদের মুখে হাসি ফোটাবে।’
এমএমআর/এএসএম