অঘোষিত সেমিফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

অঘোষিত সেমিফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
ঠিক সেমিফাইনাল নয়, তবে ম্যাচটি অঘোষিত সেমিফাইনাল হিসেবেই পরিণত হয়েছে। আজ হারলেই বিদায়। জিতলে ফাইনাল। এমন একটি মাস্টউইন ম্যাচে জিততে পারবে বাংলাদেশ?
যদিও গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে বাংলাদেশ পাচ্ছে না তাদের নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে। বাধ্য হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে জাকের আলী অনিকের ঘাড়ে। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগার সঙ্গে টস করতে নেমে শুরুতেই জয় পেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন জাকের আলী অনিক। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাকে।
টস করতে নেমে কয়েন নিক্ষেপ করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। আগের ম্যাচের মতো হেড কল করেন জাকের আলী অনিক এবং আজও টস জিতলেন তিনি। কেন প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন? জাকের আলী বলেন, ‘আগের ম্যাচেও প্রথমে ভালো বোলিং করছে। একই পারফরম্যান্স আজও ধরে রাখার ইচ্ছা বাংলাদেশ দলের।’
জাকের আরও বলেন, ‘উইকেট অনেক শুষ্ক। আর টুর্নামেন্টের আগে, টুর্নামেন্ট চলাকালীনও জয়ের মানসিকতা ছিল এবং তা এখনও পরিবর্তিত হয়নি।’
দলে তিনটি পরিবর্তন সাইফুদ্দিন, নাসুম আহমেদ এবং তানজিদ তামিম খেলছেন না। তাদের পরিবর্তে একাদশে এলেন শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ ও নুরুল হাসান সোহান।
বাংলাদেশ একাদশ
সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক এবং উইকেটরক্ষক), নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, ফাখর জামান, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা (অধিনায়ক), হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
আইএইচএস/