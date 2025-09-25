সাহিবজাদা ফারহানের উইকেট নিয়েই অন্যরকম সেঞ্চুরি তাসকিনের

সাহিবজাদা ফারহানের উইকেট নিয়েই অন্যরকম সেঞ্চুরি তাসকিনের
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এতোদিন বাংলাদেশের হয়ে একশ কিংবা তার চেয়ে বেশি উইকেট শিকারী ছিলেন মাত্র দু’জন। সাকিব আল হাসান এবং মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতের বিপক্ষে মোস্তাফিজ আবার ছাড়িয়ে গেছেন সাকিব আল হাসানকে। বাংলাদেশের হয়ে এখন টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১৫০ উইকেট শিকারী বোলার হলেন মোস্তাফিজ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচেই সাকিব-মোস্তাফিজদের সঙ্গে তিন অংকে নাম লিখলেন তাসকিন আহমেদ। যদিও সংখ্যার দিক থেকে তাদের দু’জনের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তবে, পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানকে আউট করেই টি-টোয়েন্টি উইকেটের সেঞ্চুরি পূরন করে ফেলেন তাসকিন আহমেদ।
৮২তম ম্যাচে এসে ১০০তম উইকেট নিলেন তাসকিন। ক্যারিয়রে এখনও একবারও ৫ উইকেট পাননি তাসকিন। ৩বার পেয়েছেন ৪টি করে উইকেট। সেরা বোলিং ১৬ রানে ৪ উইকেট।
তবে, তাসকিনের পর তিন অংকের ঘরে পৌঁছাতে পরবর্তী বোলারের অনেক সময় লাগবে। কারণ, ৬২ উইকেট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। শরিফুলের উইকেট ৫৮টি।
আইএইচএস/