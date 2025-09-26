  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ভারতের সামনে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাইগারদের ১১ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তান

এমন ম্যাচও কেউ হারে? পুরো ম্যাচজুড়ে মনে হচ্ছিলো, অনায়াসেই আজ পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনলে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ। কিন্তু ব্যাটারদের নিদারুণ ব্যর্থতা, সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে ফাইনালে পৌঁছাতে দিল না।

পাকিস্তানের করা ১৩৫ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ থামলো ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রানে। টাইগারদের ১১ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুভি হলো পাকিস্তানই।

শেষ মুহূর্তে রিশাদ হোসেন এবং মোস্তাফিজুর রহমান কয়েকটি চার-ছক্কা মেরেও পারলেন না বাংলাদেশকে জয় এনে দিতে।

বিস্তারিত আসছে...

আইএইচএস/জেএইচ

