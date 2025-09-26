রাজনৈতিক মন্তব্য না করতে সূর্যকুমারকে সতর্ক করলো আইসিসি
ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে রাজনৈতিক মন্তব্যের জন্য সতর্ক করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) অভিযোগের ভিত্তিতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সূর্যকুমার অন্য কোনো শাস্তির মুখে পড়বেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
ঘটনার সূত্রপাত ভারতের এশিয়া কাপের গ্রুপ-পর্বে পাকিস্তানকে হারানোর পর। ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার জয়টি উৎসর্গ করেছিলেন পাহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় নিহতদের এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে। সে সময় তিনি ব্যবহার করেছিলেন ‘অপারেশন সিঁদুর’ শব্দবন্ধ, যা মূলত ভারত সরকারের দেওয়া সামরিক অভিযানের নাম। এই মন্তব্যকেই রাজনৈতিক বলে অভিযোগ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
শুনানিতে সূর্যকে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি তার ম্যাচ ফি’র ১৫ শতাংশ জরিমানা এবং একটি ডি-মেরিট পয়েন্ট দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
সূত্রের খবর, আইসিসি সূর্যকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেছে। ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে এ রায়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।
ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দিয়ে সূর্য জানিয়েছেন, তিনি কোনো অপরাধ করেননি। এখন সিদ্ধান্ত রিচার্ডসনের হাতে।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার হ্যারিস রউফ এবং সাহিবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছে বিসিসিআই। রউফের ‘প্লেন ক্র্যাশ সেলিব্রেশন’ ও ফারহানের ‘একে-৪৭ সেলিব্রেশন’-এর বিরোধিতা করেছে ভারত। এই দুই খেলোয়াড়কেও রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দিতে হবে। অভিযোগ অস্বীকার করলে শুনানি হবে।
আইএইচএস/