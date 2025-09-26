নিয়মরক্ষার ম্যাচে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল শ্রীলঙ্কা

নিয়মরক্ষার ম্যাচে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল শ্রীলঙ্কা
এশিয়া কাপের ফাইনালের লাইনআপ তৈরি হয়ে গেছে। ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত এবং পাকিস্তান। সুপার ফোরে সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার। এরপর বাংলাদেশকে বিদায় করে ফাইনালে নাম লিখে পাকিস্তানও।
এর ফলে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি পরিণত হয়েছে স্রেফ নিয়মরক্ষার। শ্রীলঙ্কা জিততে পারলে বিদায়টা তাদের হবে সুখকর। আর ভারত জিতলে অপরাজিত থেকে ফাইনাল খেলতে পারবে তারা।
এমন পরিস্থিতিতে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস করতে নেমে জয় পেলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন ভারতকে।
এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা একটি পরিবর্তন এনেছে। করুনারত্নের পরিবর্তে একাদশে এনেছে জেনিথ লিয়ানাগেকে। আর ভারত পরিবর্তন এনেছে দুটি। জসপ্রিত বুমরাহ এবং শিবাম দুবেকে বিশ্রাম দিয়ে তারা একাদশে এনেছে হর্ষিত রানা এবং আর্শদিপ সিংকে।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা (অধিনায়ক), দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, জেনিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা, মহেশ থিকশানা, দুশমন্তে চামিরা ও নুয়ান থুশারা।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, হর্ষিত রানা, কুলদিপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তি, আরশদিপ সিং।
