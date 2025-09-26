  2. খেলাধুলা

বিসিবি নির্বাচন

সমঝোতা নিয়ে বৈঠক চলছে তামিমের বাসায়

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিসিবি নির্বাচন ঘিরে ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ‘দুদকের অভজারবেশনে’ থাকা ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ ফিরিয়ে দেয়ার পর থেকে হিসান-নিকাশ পাল্টে গেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে এক প্যানেলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হবে কি না, সে বিষয়েও প্রস্তাব টেবিলে চলে এসেছে।

এই সমঝোতা প্রস্তাবে দুই পক্ষকেই রাখা হচ্ছে। সরকার পক্ষের প্রার্থী বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সভাপতি করে এবং বিএনপিপন্থী প্রার্থী তামিম ইকবালকে সহ-সভাপতি করার প্রস্তাব সামনে আনা হয়েছে। এ নিয়ে আজ সন্ধ্যায় জাগোনিউজে সংবাদও প্রকাশ হয়েছে, বুলবুলকে সভাপতি ও তামিমকে সহ-সভাপতি করে সমঝোতার চেষ্টা- শিরোনামে।

এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটাঙ্গনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমঝোতার দৃশ্যমান অগ্রগতিও চোখে পড়ছে। এরই মধ্যে জানা গেছে, সমঝোতার অংশ হিসেবে তামিমের বাসায় বৈঠক চলছে। তবে সেখানে শুধু তামিমপন্থীরাই হাজির রয়েছেন।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে, তামিম ইকবালকে সমঝোতা প্রস্তাবে রাজি করানোর চেষ্টা চলছে। যদিও আপাতত তামিম এই প্রস্তাবে এখনও পর্যন্ত রাজি হচ্ছেন না। তার বক্তব্য, ‘আমি একটা মিশন এবং ভিশন নিয়ে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছি। সেহেতু শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই আমি।’

এ রিপোর্ট লেখার সময়ও জানা গেছে, তামিম পক্ষের লোকরাই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন- সমঝোতায় আসার জন্য। কিন্তু তামিম তার অনড় অবস্থান ধরে রেখেছেন।

