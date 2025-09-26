এনসিএল টি-২০
জয় দিয়ে শুরু ঢাকা ও রাজশাহীর
শুরু হয়েও বৃষ্টির কারণে বগুড়া ও রাজশাহীতে বন্ধ হয়ে যায় এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আজ থেকে সিলেটে আবার শুরু হয়েছে এ ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। সিলেটে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া পর্বে জয় দিয়ে শুরু করেছে রাজশাহী ও ঢাকা।
হাবিবুর রহমান সোহানের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা করেছে রাজশাহী। লক্ষ্য ছোট ছিল না। সৌম্য সরকার (৬৩) ও আফিফ হোসেন ধ্রুব’র (৫০) জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে ১৭১ রানের লড়াকু স্কোর গড়ে খুলনা।
কিন্তু দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান আর নাজমুল হোসেন শান্তর দৃঢ়তায় সেই স্কোর অনায়াসে টপকে যায় খুলনা। শান্ত ৬৫ রানের হার না মানা ইনিংস উপহার দিয়ে দল জিতিয়ে বিজয়ীর বেশে সাজঘরে ফেরেন। আর হাবিবুর রহমান সোহান খেলেন ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস। তারা দু’জন উদ্বোধনী জুটিতে ১৪৫ রান জুড়ে দিলে জয়ের পথে অনেকদুর এগিয়ে যায় রাজশাহী।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
খুলনা: ২০ ওভারে ১৭১/৭ (সৌম্য ৬৩, আফিফ ৫০, নিহাদুজ্জামান ২/২০, নাজমুল ১/২৫)।
রাজশাহী: ১৬.১ ওভারে ১৭২/২ (সোহান ৯৪, শান্ত ৬৫*; রবিউল ২/২৫)
ফল: রাজশাহী ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: সোহান।
অপর খেলায় ঢাকা বিভাগ ৭১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রংপুর বিভাগকে। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত আর আরিফুলের জোড়া ফিফটিতে ঢাকা ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। জবাবে তাইবুর ও রিপন মন্ডলের সাঁড়াসি বোলিং তোপে ১০০ রানে আটকে যায় রংপুর। ঢাকার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ৩২ বলে ৬৪ রানে নট আউট থাকেন। আরিফুলের ব্যাট থেকে আসে হার না মানা ৫৯ রান।
ঢাকার তাইবুর ২২ রানে ৩ আর পেসার রিপন ১১ রানে ২টি করে উইকেট দখল করেন। এছাড়া মোসাদ্দেক পান এক উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ঢাকা বিভাগ: ২০ ওভারে ১৭১/৩ (মোসাদ্দেক ৬৪*, আরিফুল ৫৯*, মাহিদুল ২২; মুকিদুল ১/৬)।
রংপুর বিভাগ: ১৭.১ ওভারে ১০০/৯ (নাঈম ২৬*, হাশিম ২৫, আলাউদ্দিন ২১; তাইবুর ৩/২২, রিপন ২/১১)।
ফল: ঢাকা বিভাগ ৭১ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত।
এআরবি/আইএইচএস/