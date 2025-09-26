শেষ ম্যাচে জয়ের জন্য ২০৩ রানের লক্ষ্য পেলো শ্রীলঙ্কা

শেষ ম্যাচে জয়ের জন্য ২০৩ রানের লক্ষ্য পেলো শ্রীলঙ্কা
এবারের এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর হলো আজ। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কার সামনে ২০৩ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।
এই এশিয়া কাপে এই প্রথম কোনো দল ২০০ প্লাস রান তুললো। তবে, ম্যাচটা পুরোপুরিই নিয়মরক্ষার। কারণ, এই ম্যাচ দিয়ে ফাইনালে ওঠা বা না ওঠা- নির্ধারণ হবে না। এই ম্যাচ দিয়ে শ্রীলঙ্কা চেয়েছিল, জয় নিয়ে টুর্নামেন্টটা শেষ করতে। কিন্তু যে বিশাল লক্ষ্য তাদের সামনে দাঁড়ালো, তাতে করে জিততে পারবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই শুভমান গিলকে ফিরিয়ে দিয়ে ভালো সূচনা এনে দিয়েছিল লঙ্কান বোলার মহেশ থিকসানা। তবে অভিষেক শর্মা ঝড় তুলতে থাকে। অন্যপ্রান্তে ধরে খেলেন সূর্যকুমার যাদব। ১৩ বলে ১২ রান করে তিনি যখন আউট হন, তখন দলীয় রান ছিল ৭৪। ৩১ বল রেখলে ৬১ রান করে আউট হন অভিষেক শর্মা। ৩৪ বলে ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিলক বার্মা।
২৩ বলে ৩৯ রান করে আউট হন সাহ্জু স্যামসন। ২ রান করে বিদায় নিয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া এবং ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন অক্ষর প্যাটেল।
