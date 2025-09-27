হারিস রউফ-সূর্যকুমারের শাস্তি, বেঁচে গেলেন ফারহান
৪১ বছর পর এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত আর পাকিস্তান। ক্রিকেটপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। রোববার দুবাইয়ে শিরোপা লড়াইয়ে নামবে দুই শত্রুদেশ।
এদিকে ফাইনালের আগে আইসিসির শাস্তি পেলেন ভারত-পাকিস্তান দুই দলের ক্রিকেটারই। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফকে ম্যাচ ফি’র ৩০ শতাংশ করে জরিমানা করেছেন আইসিসির ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন। অভিযুক্ত আরেক পাকিস্তানি ব্যাটার শাহিবজাদা ফারহান অবশ্য কোনো শাস্তি পাননি। তবে সতর্ক করা হয়েছে তাকে।
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ঝোড়ো ফিফটি করে ‘গানশট’ উদযাপন করেছিলেন ফারহান। অনেকেই মনে করছেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে গুলির মতো করে দেখিয়েছেন তিনি।
যার জেরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) আইসিসির কাছে অভিযোগও করে। তবে ফারহান দাবি করেছেন, তিনি কোনো রাজনৈতিক বার্তা দেননি। তার উদযাপনের ধরন ক্রিকেটীয় রীতির মধ্যেই পড়ে।
অতীতে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং বিরাট কোহলিও ‘গানশট’ উদযাপন করেছেন বলে নিজের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন ফারহান। তার এমন উত্তরের পর আইসিসি আর শাস্তি আরোপ করতে পারেনি।
অন্যদিকে সুপার ফোরের ওই ম্যাচে পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশে আঙুল দিয়ে ‘৬–০’ সংকেত দেখান এবং বিমান ভূপাতিত হওয়ার অঙ্গভঙ্গি করেন। যা নেটিজেনরা ভারতের সামরিক বাহিনীকে কটাক্ষ বলে দাবি করেন। ফলে শাস্তি পেতে হয়েছে হারিসকে।
অন্যদিকে ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপপর্বের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব তাদের জয় ভারতের সামরিক বাহিনীকে উৎসর্গ করার কথা বলেছিলেন। এই বিষয়টিকে ‘রাজনৈতিক বার্তা’ উল্লেখ করে আইসিসির কাছে অভিযোগ দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ফলে সূর্যকুমারও শাস্তি পেয়েছেন। তবে এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেছে বিসিসিআই।
