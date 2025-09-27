বাংলাদেশের কাছে হারটা নিয়েই আফসোস হচ্ছে জয়সুরিয়ার

বাংলাদেশের কাছে হারটা নিয়েই আফসোস হচ্ছে জয়সুরিয়ার
শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ২০২ করে টাই, পরে সুপার ওভারে হার। এশিয়া কাপে নিজেদের শেষ ম্যাচে এসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখালো শ্রীলঙ্কা। কিন্তু এমন এক ম্যাচে, যে ম্যাচের আগেই এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের।
ভারত ম্যাচের পর শ্রীলঙ্কার হেড কোচ সনাথ জয়সুরিয়ার ভীষণ আফসোস হচ্ছে। সেই আফসোস ভারতের কাছে হার নিয়ে নয়, বাংলাদেশের বিপক্ষে সুপার ফোরে জিততে না পারায়।
জয়সুরিয়া বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কন্ডিশনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারাটাই আসল। যেমন- আবুধাবিতে প্রথম রাউন্ডের পিচে পেস এবং বাউন্স ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে পরিবর্তন হয়ে যায়, স্লো পিচের সঙ্গে মানাতে হয়েছে। যেটা আমাদের ভুগিয়েছে।’
‘সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল হতাশার। ওই পিচে ১৬৮ ভালো স্কোর ছিল। কিন্তু আমরা ভালো বোলিং করে তাদের আটকাতে পারিনি। পাকিস্তানির বিপক্ষে আমরা কন্ডিশন (আবুধাবিতে) দ্রুত বুঝতে পারি, মানিয়ে নিতে দেরি হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে বলতে গিয়েও হতাশ কণ্ঠে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ টানলেন জয়সুরিয়া, ‘আজ, ভারত খুব ভালো খেলে ২০০-এর ওপর রান করলো। আমাদের ছেলেরাও দেখালো তারা সেটা চেজ করতে সক্ষম। কিন্তু আবারও আমরা হেরে গেলাম। বাংলাদেশ ম্যাচ বাদ দিলে, আমি খুবই সন্তুষ্ট (দলের পারফরম্যান্সে)। তবে ফাইনালে খেলতে না পারা হতাশার।’
লঙ্কান কোচ মনে করেন, তার দলের সামর্থ্য আছে এবং এই দল অনেকদূর যাবে। জয়সুরিয়ার ভাষায়, ‘আমাদের ব্যাটিং-বোলিং ভালোমানের। কন্ডিশন এবং প্রতিপক্ষ বুঝে পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে পারাটাই আসল। যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে সেটা করতে পারি, এই দল অনেকদূর যাবে।’
এমএমআর/এএসএম