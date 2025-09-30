ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল

ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল
চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মাউন্ট মঙ্গানুইতে নেট সেশনে বোলিং করার সময় মিচেল ওউয়েনের একটি স্ট্রেট ড্রাইভ সরাসরি এসে লাগে তার ডান হাতে, তার ডান কব্জিতে চিড় ধরা পড়েছে।
ম্যাক্সওয়েলকে ইতোমধ্যেই দেশে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি শিগগিরই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল টিমের ধারণা, এই চোট থেকে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন, তবে ২৯ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের হোম টি-টোয়েন্টি সিরিজে তার খেলা অনিশ্চিত। সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বিগ ব্যাশ লিগ শুরুর আগেই মাঠে ফিরতে পারেন।
এর আগে জশ ইংলিসের পেশিতে টান ধরা পড়ায় তাকে বাদ দিতে হয়। শুরুতে দলে জায়গা পাননি উইকেটকিপার ব্যাটার জশ ফিলিপের।
তবে এবার ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় ফিলিপেকে দলে ডাকা হয়েছে। যদিও ফিলিপে ম্যাক্সওয়েলের মতো অলরাউন্ডার নন, তবুও দলের উইকেটকিপিং অপশন বাড়াতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ মূল স্কোয়াডে একমাত্র কিপার ছিলেন অ্যালেক্স ক্যারি এবং ম্যাক্সওয়েল ছিলেন বিকল্প হিসেবে কিপিংয়ের জন্য বিবেচনায়।
এমএমআর