সাকিব আর কখনও বাংলাদেশ দলে খেলতে পারবেন না: ক্রীড়া উপদেষ্টা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব আল হাসান অধ্যায়ের কি তবে সমাপ্তি হয়ে গেলো! সাকিব নিজে এখনও অবসরের ঘোষণা দেননি। তবে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া এবার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, সাকিবকে আর বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না।

গতকাল সোমবার রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজের এমন কঠোর অবস্থানের কথা জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা। ফলে সাকিবের অনানুষ্ঠানিক অবসর হয়ে গেলো, বলা যায়।

সাকিবের এক ফেসবুক পোস্টের জেরেই তৈরি হয়েছে এমন জটিলতা। গত দুইদিন ধরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ভার্চ্যুয়াল লড়াই চলছিল সাকিবের। এরই মধ্যে ক্রীড়া উপদেষ্টা সাফ জানিয়ে দিলেন, সাকিবের আর জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ নেই।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘তাকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশের জার্সির পরিচয় বহন করতে দেওয়া, এটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব না। ইতিপূর্বে এটা আমি বিসিবিকে না বললেও এখন আমার বোর্ডের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে, সাকিব আল হাসান আর কখনো বাংলাদেশ দলে খেলতে পারবেন না।’

কেন এমন সিদ্ধান্ত? সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন আসিফ মাহমুদ। বলেছেন, ‘যতবার তিনি (সাকিব) দেশে আসার জন্য চেয়েছেন, খেলার জন্য চেয়েছেন, বলেছেন-'আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। আমি শুধু এমপি ইলেকশনটা করেছি এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছি।' কিন্তু আসল সত্যটা তো হচ্ছে, তিনি আসলে আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠেভাবে জড়িত, যার প্রমাণ আমরা পেলাম।’

আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য ছিলেন সাকিব। দেশে যখন নির্বিচারে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চলছিল, তখন কানাডায় পরিবার নিয়ে ছুটির আমেজে ছিলেন সাকিব। এমনকি তাদের সুন্দর মুহূর্তের ছবিও সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা হয়। যাতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা।

তবে শেখ হাসিনার পতনের পর সাকিব ভোল পাল্টে একবার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতদের শ্রদ্ধা জানান। এরপর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে ফেসবুক পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানান সাকিব। সাকিবের এমন পোস্টের পরও সমালোচনা হয়েছিল।

তবে তিনি সীমা ছাড়িয়ে গেছেন গত ২৮ সেপ্টেম্বর ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে। সেই পোস্টে গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নিজের একটা ছবি দিয়ে সাকিব লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, আপা।’

এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষোভে ফোঁসে উঠে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত-নিহতদের পরিবারও। আসিফ মাহমুদ তার ফেসবুক পোস্টে লিখেন,
‘একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। বাট আই ওয়াজ রাইট। ইন্ড অব দ্য ডিসকাশন।’

এর জবাবে গত রোববার রাতে সাকিব আবার নিজের ফেসবুকে লিখেন, ‘যাক শেষমেশ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তাঁর জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের জন্য খেলতে পারলাম না!’

সাকিব এই পোস্ট দিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের সহানুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্রীড়া উপদেষ্টা মনে করছেন, আর ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। এরপরই বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সাকিবকে আর বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে দেওয়া হবে না।

