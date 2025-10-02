আজ প্রথম টি-২০
এশিয়া কাপের হতাশা ভুলে আফগানদের সঙ্গে ভালো সূচনা চান জাকের
এশিয়া কাপ শেষ না হতেই আরব আমিরাতে আবারও সিরিজের লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে এই ম্যাচটি। এশিয়া কাপের হতাশা কাটিয়ে এই ম্যাচ দিয়ে ভালো সূচনা চান ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী অনিক। একই লক্ষ্য আফগানিস্তানেরও।
ইনজুরির কারণে সুপার ফোরের শেষ দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি অধিনায়ক লিটন দাস। তার পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন জাকের আলী অনিক। আফগানিস্তানের বিপক্ষেও দলে নেই লিটন। এখানেও জাকের আলী অনিকই ভরসা। সিরিজ শুরুর আগের দিন ফটোসেশনে আফগান অধিনায়ক রশিদ খানের সঙ্গে ছবিতে পোজ দিতে দেখা গেছে অনিককে।
সিরিজ নিয়ে বেশ আশাবাদী ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বুধবার বাংলাদেশ দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি এশিয়া কাপে ভালো ক্রিকেট খেলতে, সেটা হয়নি। ব্যাপারটা হতাশার। তবে এই সিরিজ খেলার জন্য মানসিকভাবে ভালো অবস্থায় আছি।’
আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খানও প্রায় একই কথা বললেন, ‘আমরা এশিয়া কাপে ভালো করতে পারিনি, যার জন্য ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে এমন হতেই পারে। ভুল থেকে শিখতে হবে। এই সিরিজ আমাদের জন্য ভালো সুযোগ।’
টি-টোয়েন্টিতে দুই দলের পরিসংখ্যান কাছাকাছি। ১৩ ম্যাচের মধ্যে আফগানরা জিতেছে ৭টি, বাংলাদেশের জয় ৬টি। সর্বশেষ এশিয়া কাপে মুখোমুখি দেখায় জয় পেয়েছে বাংলাদেশই। লিটন না থাকাটা ভোগাচ্ছে, স্বীকার করে জাকের আলী অনিক বলেন, ‘লিটনের না থাকাটা আমাদের জন্য কষ্টের। সে আমাদের অধিনায়ক, ব্যাট হাতেও ভালো করছিল। ওর অনুপস্থিতি এশিয়া কাপে ভুগিয়েছে। তবে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।’
আইএইচএস/এএসএম