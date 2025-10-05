পাকিস্তানকে ২৪৮ রানের লক্ষ্য দিলো ভারত

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কলম্বোয় হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত এবং পাকিস্তান। দু‘দলের মধ্যে শক্তির বিস্তর পার্থক্য থাকলেও নামের কারণে এই ম্যাচ নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই দুই দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের মধ্যে।

এরই মধ্যে কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানকে ২৪৮ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল।

ইনিংসের শেষ ওভারের শেষ বলে গিয়ে ২৪৭ রানে অলআউট হয়েছে ভারত। পাকিস্তানের দিয়ানা বেগ সর্বোচ্চ ৪টি উইকেট নেন। ২টি করে উইকেট নেন সাদিয়া ইকবাল ও ফাতিমা সানা। ১টি করে উইকেট নেন রামিন শামীম ও নাসরা সান্ধু।

ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন হারলিন দেওল। ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন রিচা ঘোষ। জেমিমা রদ্রিগেজ ৩২, প্রতিকা রাওয়াল করেন ৩১ রান। স্মৃতি মন্দানা করেন ২৩ রান। দিপ্তি শর্মা করেন ২৫ রান।

