‘ছেলেবেলার হিরো’ পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রিশাদ

‘ছেলেবেলার হিরো’ পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রিশাদ
বাংলাদেশের লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন এবার খেলবেন বিগ ব্যাশ লিগে। তাকে কিনেছে হোবার্ট হ্যারিকেনস। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ছাড়পত্র পেয়েছেন। এবারের বিগ ব্যাশ লিগ শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে এবং রিশাদ পুরো টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন।
গত মৌসুমে হ্যারিকেনস তাকে দলে নিলেও তিনি তখন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ব্যস্ত থাকায় অংশ নিতে পারেননি। তবে তার অনুপস্থিতিতেও হ্যারিকেনস তাদের প্রথম বিগ ব্যাশ শিরোপা জয় করে।
রিশাদ সোমবার ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ক্রিকবাজ'-এর সঙ্গে আলাপে বলেন, ‘পন্টিং ছোটবেলায় আমার প্রিয় খেলোয়াড়দের একজন ছিলেন, আমি তার খেলা দেখতাম। তার সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।’
হোবার্ট হ্যারিকেনসের হেড অব স্ট্র্যাটেজি পদে পন্টিং। তিনিই দলটির বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো নেন। শোনা যায়, রিশাদকে ড্রাফট থেকে বেছে নেন পন্টিংই।
রিশাদও বেশ খুশি। তিনি বলেন, ‘খেলোয়াড়দের চেয়ে আমি বেশি আগ্রহী রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে এবং তার কোচিংয়ে খেলতে।’
বিদেশি লিগে খেলার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রিশাদ বলেন, ‘আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কী করলে আরও উন্নতি করতে পারি। তখন ভাবলাম, যদি এসব লিগে খেলার সুযোগ পাই, তাহলে সেটা আমাকে উপকৃত করবে। দেখলে দেখা যায়, এই ম্যাচগুলো হয় বিভিন্ন ভেন্যুতে, যেগুলো আমার স্বপ্নের মাঠ।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘একজন লেগস্পিনার হিসেবে যদি এসব বিদেশি লিগে খেলতে পারি, তাহলে সেটা আমার এবং আমার বোলিংয়ের জন্য ভালো হবে। এতে আমার দক্ষতা বাড়বে। হ্যাঁ, বিদেশি লিগগুলো অনেক কিছু দেয়। অনেক বড় খেলোয়াড় সেখানে খেলে, তাদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ হয়। আমি আশা করি, নতুন অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারব।’
এমএমআর/এমএস