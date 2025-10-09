চমক রেখে বাংলাদেশ সফরের দল ঘোষণা ওয়েস্ট ইন্ডিজের

চমক রেখে বাংলাদেশ সফরের দল ঘোষণা ওয়েস্ট ইন্ডিজের
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার আকিম অগাস্ট। আসন্ন বাংলাদেশ সফরে ইনজুরির কারণে দল থেকে ছিটকে যাওয়া এভিন লুইসের বদলি হিসেবে তাকে দলে নেওয়া হয়েছে।
অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হতে যাওয়া এই সাদা বলের সিরিজে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।
ভারতের বিপক্ষে আহমেদাবাদ টেস্টে অভিষেক হয়েছে খারি পিয়েরের। ওয়ানডে দলে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে গুদাকেশ মোতি ও রস্টন চেজের সঙ্গে থাকছেন তিনি। আলিক আথানাজেও ফিরেছেন গত বছরের ডিসেম্বরের পর প্রথমবার।
ইনজুরির কারণে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ মিস করা শামার জোসেফ আছেন বাংলাদেশ সফরের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় দলে।
টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন বাঁহাতি পেসার রামন সিমন্ডস ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার আমির জাঙ্গো। জাঙ্গো থাকবেন অধিনায়ক শাই হোপের ব্যাকআপ কিপার হিসেবে, আর সিমন্ডস সাম্প্রতিক সিপিএলে বার্বাডোজ রয়্যালসের হয়ে ১৩ উইকেট নেওয়ার পর জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন।
ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়েছে, সিরিজ শুরুর আগে চেন্নাই সুপার কিংস একাডেমিতে উপমহাদেশের কন্ডিশনে প্রস্তুতি নেবেন মোতি, কেসি কার্টি, শেরফেন রাদারফোর্ড, অগাস্ট ও জাঙ্গো।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে স্কোয়াড
শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানাজে, আকিম অগাস্ট, জেদিয়া ব্লেডস, কেসি কার্টি, রস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, আমির জাঙ্গো, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুদাকেশ মোতি, খারি পিয়েরে, শেরফেন রাদারফোর্ড, জেডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড।
টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
শাই হোপ (অধিনায়ক), আলিক আথানাজে, আকিম অগাস্ট, রস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গো, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুডাকেশ মুটি, রভম্যান পাওয়েল, শেরফেন রাদারফোর্ড, জেডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, রামন সিমন্ডস।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি
ওয়ানডে সিরিজ (ঢাকা)
১ম ওয়ানডে: ১৮ অক্টোবর
২য় ওয়ানডে: ২১ অক্টোবর
৩য় ওয়ানডে: ২৩ অক্টোবর
টি-টোয়েন্টি সিরিজ (চট্টগ্রাম)
১ম টি-টোয়েন্টি: ২৭ অক্টোবর
২য় টি-টোয়েন্টি: ২৯ অক্টোবর
৩য় টি-টোয়েন্টি: ৩১ অক্টোবর
