ছাড়পত্র পেলো পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, খেলবেন বিগ ব্যাশে

ছাড়পত্র পেলো পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, খেলবেন বিগ ব্যাশে
অবশেষে জট কেটেছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিদেশি ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলা নিয়ে। এশিয়া কাপের পরপরই বিদেশী ক্রিকেট লিগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ওপর নিষোধাজ্ঞা আরোপ করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
যে কারণে বাবর আজমদের অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) খেলা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এনওসি (অনাপত্তিপত্র) অনিশ্চয়তার পর এবার সবুজ সংকেত মিলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছ থেকে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ নিশ্চিত করেছেন, পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা নির্ধারিত সময় অনুযায়ীই আসন্ন বিবিএলে অংশ নিতে পারবেন।
গ্রিনবার্গ বলেন, ‘গত সপ্তাহেই আমরা অনুমোদন পেয়েছি। তাই সবাই বিবিএলে খেলতে পারবে, তারা সবাই ক্লিয়ার হয়েছে। আমরা দারুণ কিছু পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে এবার দেখতে যাচ্ছি, এটা আমাদের জন্য খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।’
এর আগে সেপ্টেম্বরে পিসিবির প্রধান অপারেটিং কর্মকর্তা সুমাইর আহমদ সৈয়দ খেলোয়াড় ও এজেন্টদের কাছে একটি নোটিশ পাঠান, যেখানে বিদেশি টি–টোয়েন্টি লিগে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়। এতে বিবিএলে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।
তবে এখন সব জট কেটে গেছে। ফলে বাবর আজম (সিডনি সিক্সার্স), শাহীন শাহ আফ্রিদি (ব্রিসবেন হিট), হাসান আলি (অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স), মোহাম্মদ রিজওয়ান (মেলবোর্ন রেনিগেডস), হারিস রউফ (মেলবোর্ন স্টার্স) এবং শাদাব খান (সিডনি থান্ডার)— এ ছয়জন পাকিস্তানি ক্রিকেটারই এবারের বিবিএলে অংশ নিচ্ছেন।
টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর এবং চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ম্যাচগুলোর একটি হবে বাবর আজমের সিডনি সিক্সার্স বনাম শাহীন আফ্রিদির ব্রিসবেন হিটের লড়াই, যা অনুষ্ঠিত হবে ৫ ও ১৮ জানুয়ারি।
এছাড়া সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলবেন ভারতের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যিনি প্রথমবারের মতো বিবিএলে পূর্ণ মৌসুম খেলবেন। অশ্বিনের আগমণকে বড় ঘটনা হিসেবে দেখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, কারণ এটি ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের লিগে অংশ নেওয়ার নতুন পথ তৈরি করতে পারে।
গ্রিনবার্গ বলেন, ‘আমরা অশ্বিনকে পেয়ে খুব আনন্দিত। এটা বিবিএলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আমরা ভবিষ্যতে আরও ভারতীয় খেলোয়াড়কে এখানে দেখতে চাই। তবে সেটা নির্ভর করবে আমরা লিগে বেসরকারি বিনিয়োগ (প্রাইভেট ক্যাপিটাল) আনব কি না, যা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে।’
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে বিবিএলে বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। গ্রিনবার্গ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের এখানে আনা। এজন্য বড় বিনিয়োগ দরকার, কারণ খেলোয়াড়দের এখন বিশ্বের নানা জায়গায় খেলার সুযোগ আছে। আমরা যদি বৈশ্বিক লিগগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চাই, তাহলে আমাদেরও নিজেদের আরও শক্তিশালী করতে হবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এখনকার প্রজন্মের অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা দেশের হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকেই আমাদের এখন নজর দিতে হবে। তারা যেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
গ্রিনবার্গ এসব বলেন এক সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নতুন সিক্স-এ-সাইড ‘স্ম্যাশ সিরিজ’ ফরম্যাট চালুর ঘোষণা দেয়- যা মাত্র ৬০ মিনিটে খেলা যাবে এবং নতুন খেলোয়াড়দের ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচিত করানোই এর মূল উদ্দেশ্য।
