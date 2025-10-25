নিউজিল্যান্ড দলে ফিরে উইলিয়ামসন দেখেন, অনেক কিছুই বদলে গেছে
প্রায় সাত মাস পর আবারও নিউজিল্যান্ডের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে যাচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। আগামী রোববার মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের মাধ্যমে জাতীয় দলে ফিরছেন তিনি।
শেষবার উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছিলেন গত মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। এরপর তিনি এক অনির্দিষ্ট চিকিৎসাজনিত কারণে দলের বাইরে ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া টি–টোয়েন্টি সিরিজেও অংশ নেননি।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উইলিয়ামসন বলেন, ‘দলের সঙ্গে আবার যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে। শেষবার যখন ছিলাম, তারপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে — নতুন কোচ, নতুন কিছু খেলোয়াড়। সবার সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগছে এবং সিরিজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আছি।’
এখন নিউজিল্যান্ড দলের কোচ রব ওয়াল্টার, যিনি গ্যারি স্টিডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। উইলিয়ামসন সাম্প্রতিক মাসগুলো কাটিয়েছেন ইংল্যান্ডে— লন্ডন স্পিরিট ও মিডলসেক্সের হয়ে খেলেছেন। তিনি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের সঙ্গে আংশিক চুক্তিতে থাকায় জিম্বাবুয়ে সফর মিস করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজেও অংশ নেননি।
তবে উইলিয়ামসন জানিয়েছেন, তিনি এখনো সম্পূর্ণভাবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ‘এটা একধরনের চলমান যোগাযোগের ব্যাপার, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ও কোচ রবের সঙ্গে। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ। পরিবার, সময় এবং খেলার মধ্যে ভারসাম্যটা এখন আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখনও এই দলকে ভালোবাসি এবং তাদের সঙ্গে থাকার আনন্দ উপভোগ করি।’
৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার স্বীকার করেছেন, জীবনের অগ্রাধিকারগুলো এখন কিছুটা বদলে গেছে। ‘তিনটি ছোট বাচ্চা থাকার কারণে এখন পরিবার ও সময়ের ভারসাম্যটাই সবচেয়ে জরুরি। তবুও, নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা এবং আমার প্রিয় খেলাটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে চালিয়ে যেতে পারা সত্যিই আনন্দের। তবে এখন ভারসাম্যটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
উইলিয়ামসন আরও বলেন, ‘আমি এখনও খেলা ভালোবাসি, আরও উন্নতি করতে চাই, কঠোর অনুশীলন করতে চাই এবং দলের জন্য যা পারি তা দিতে চাই। এটা আমার জীবনের বড় একটা অংশ— ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দলের সঙ্গে আছি। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমি সবসময় উপভোগ করেছি এমন একটি দলের সঙ্গে খেলা, যেখানে সবাই একে অপরের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
আগামী ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়েও ভাবছেন তিনি, ‘বিশ্বকাপটা অবশ্যই আমার মাথার পেছনে আছে। টেস্ট ক্রিকেটও আমার কাছে ভীষণ প্রিয়। এটা শুধু আমার ইচ্ছার বিষয় নয়, দলের চাহিদার বিষয়ও। আমরা ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছি যেন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কীভাবে একসঙ্গে কাজ করছি।’
উইলিয়ামসনের ভাষায়, এখন তার লক্ষ্য ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে দলের সাফল্য, ‘আমি জানি এটা একটা বিশেষ দল, যারা সবসময় কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমার ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে যদি আমি তাতে অবদান রাখতে পারি, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সাফল্য।’
আইএইচএস/