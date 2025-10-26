অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি, নিন্দা বিসিসিআইয়ের

অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি, নিন্দা বিসিসিআইয়ের
ভারতের ইন্দোরে চলমান নারী বিশ্বকাপ চলাকালে অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেট দলের দুই সদস্যের সঙ্গে ঘটে গেছে এক অনভিপ্রেত ঘটনা। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের শরীরে অযাচিত ‘স্পর্শ’ করেছে।
বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানায়, ‘অস্ট্রেলিয়ান নারী দলের দুই সদস্য ইন্দোরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন একটি ক্যাফেতে যাওয়ার পথে। সেই সময় এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের কাছে এসে অনুপযুক্ত আচরণ করে ও স্পর্শ করে। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা স্থানীয় পুলিশকে জানান, এবং পুলিশ বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করছে।’
অস্ট্রেলিয়া দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা অভিযোগ দাখিল করার পরই ইন্দোর পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়।
তিনি আরও জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭৪ ও ৭৮ ধারায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৩ অক্টোবর সকাল ১১টার দিকে, যখন দুই ক্রিকেটার তাদের হোটেল থেকে একটি ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন।
ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের(বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকি ঘটনাটির নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। আমি রাজ্য পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করছি এবং আশা করছি আইন অনুযায়ী অপরাধীর যথাযথ শাস্তি হবে।’
বর্তমানে পুলিশ নিরাপত্তা প্রটোকলে কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনার পর নারী বিশ্বকাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
