টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রস্তাব পেলে নিতে চান লিটন

টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রস্তাব পেলে নিতে চান লিটন
অধিনায়কত্ব- সব সময়ই বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত্র চরিত্র। বাংলাদেশের মত সমস্যাসঙ্কুল দলের অধিনায়কত্ব সহজ কাজ নয়। প্রত্যাশা অনেক বেশি। সে তুলনায় সামর্থ্য কম। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির সংযোগ কম।
আর তাই অধিনায়কত্ব নিয়েই কথা হয় বেশি। অধিনায়কের পারফরমেন্স ও নেতৃত্ব নিয়েই সবাই মাথা ঘামান বেশি। তার প্রতি নজরটাও থাকে বেশি। এই বিশাল চাপ সামলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেকেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। এক সময় যাকে ভাবা হচ্ছিল ভবিষ্যতের সাকিব, সেই মেহেদি হাসান মিরাজও দল পরিচালনায় এসে হালে পানি পাচ্ছেন না। মাঠে যে মিরাজকে দেখা যেত উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত, তাকে এখন কেমন ফ্যাকাশে দেখায়। তার সেই প্রাণচাঞ্চল্য কমে গেছে।
তাইতো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ বিজয়ের পরও মিরাজের অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা উঠেছে। মিরাজের পারফরমেন্স হয়েছে সমালোচিত। লিটন দাস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের দিনকাল তুলনামূলক ভাল কাটছে। তাই লিটন দাসের নেতৃত্ব নিয়ে কথা কম হচ্ছে।
তিন ফরম্যাটে বাংলাদেশ ভক্ত ও সমর্থকদের কৌতুহলি দৃষ্টি এখন টেস্ট ক্যাপ্টেন্সির দিকে। কে হবেন টেস্ট অধিনায়ক? বোর্ড কর্মকর্তারা কার কাঁধে চাপাবেন ওই গুরু দায়িত্ব? এ প্রশ্ন অনেকেরই।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে চট্টগ্রামের শহীদ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্সে এসেও ওই প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন টাইগার টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন। প্রশ্ন উঠলো, টেস্ট অধিনায়ত্ব নিয়ে বোর্ডের সাথে আপনার কী কোন কথা হয়েছে? আপনাকে টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রস্তাব দেয়া হলে আপনি কি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত বা রাজি আছেন?
উত্তর দিতে গিয়ে লিটন দাস জানালেন, আসলে বোর্ড থেকে এখনো তার সাথে কোনো কথা-বার্তা হয়নি। তাকে এখন পর্যন্ত টেস্ট অধিনায়ক হওযার অফারও করা হয়নি।
তাই লিটন দাসের মুখে এমন কথা, ‘ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যানসার। কারণ এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে আমি কোনো কিছু জানি না। স্যাররা (বোর্ড কর্তারা) যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন, তাহলে অবশ্যই তারা আমার সাথে কথা বলবেন। দেখা যাক তারপরে ডিসিশনটা কী হয়?’
তবে তার ডিসিশন যে পজিটিভ, টেস্ট ক্যাপ্টেন্সির অফার পেলে তিনি তা নেবেন, তা বুঝিয়েও দিয়েছেন লিটন দাস। সে কথাই বললেন লিটন, ‘দেখেন একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি যখন টেস্ট খেলবেন, ক্যাপ্টেন্সি পাবেন, সেটা অন্যরকম অনুভুতি। টেস্ট ক্রিকেটে ক্যাপ্টেনসি, এটা অনেক বড় পাওয়া। আমার মনে হয় না না কেউ না করবে। বাট তাদের (বোর্ডের) পক্ষ থেকে কোনো অফার আসেনি এখনো।’
