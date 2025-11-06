চূড়ান্ত হলো বিপিএলের পাঁচ ফ্রাঞ্জাইজি

চূড়ান্ত হলো বিপিএলের পাঁচ ফ্রাঞ্জাইজি
আগামী বিপিএলে দল কমবে, এটা আগে থেকেই জানা কথা ছিল। বিসিবি থেকেই বলা হচ্ছিল, পরের বিপিএল তারা আয়োজন করতে চায় ৫টি ফ্রাঞ্চাইজি নিয়ে। যদিও বিপিএলে ফ্রাঞ্চাইজি হতে আগ্রহীদের আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। যাতে আবেদন জমা পড়ে ১১টি।
আগ্রহী এই ১১ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক বাছাইয়েই ৩টি বাদ পড়েছিল। বাকি ছিল ৮টি। সেখান থেকে যে চূড়ান্তভাবে ৫টি দল বাছাই হচ্ছে, তা আগেই জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি। জাগোনিউজে সে খবর প্রকাশিতও হয়েছে একদিন আগে।
আগ্রহী ৫টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারণ করার পর এবার ৫টি ফ্রাঞ্চাইজিও নির্ধারণ করে ফেললো। বিসিবি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী বিপিএলে ফ্রাঞ্চাইজি হবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর এবং সিলেট। নামও ঠিক করা হয়েছে, ঢাকা ক্যাপিটালস (গতবারও এই নামে ছিল), চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, রংপুর রাইডার্স (আগেও এই নামে ছিল) ও সিলেট প্যাট্রিয়টস।
গত আসরে বিপিএলে অংশ নিয়েছিল ৭টি ফ্রাঞ্চাইজি। যে দুটি বাদ পড়েছে এবার, তারা হলো খুলনা টাইগার্স এবং ফরচুন বরিশাল। এর অর্থ- টানা দুইবারের বিপিএল চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালকে এবার দেখা যাবে না বিপিএলে।
যে ৫টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ৫টি ফ্রাঞ্চাইজির দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তারা হলো ঢাকা ক্যাপিটালস (চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস), রংপুর রাইডার্স (টগি স্পোর্টস), চট্টগ্রাম রয়্যালস (ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসেস), রাজশাহী ওয়ারিয়র্স (নাবিল গ্রুপ), সিলেট প্যাট্রিয়টস (ক্রিকেট উইথ সামি)। এর মধ্যে ঢাকা ক্যাপিটালসের মালিকানায় থাকছে চিত্রনায়ক শাকিব খান।
আইএইচএস/