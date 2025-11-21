  2. খেলাধুলা

স্টার্কের ৭ উইকেট, ১৭২ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড

প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
মিচেল স্টার্কের আগুনে বোলিংয়ে পুড়লো ইংল্যান্ড। পার্থ টেস্টের প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি এই পেসার একাই নিলেন ৭ উইকেট। ইংল্যান্ড ৩২.৫ ওভারে অলআউট হয়ে গেলো ১৭২ রানেই।

টস জিতে ব্যাটিং করতে নামাই যেন কাল হয়েছে ইংল্যান্ডের। শুরু থেকেই স্টার্কের তোপের মুখে পড়ে ইংলিশরা। ৩৯ রানে তারা হারায় ৩ উইকেট। তিনটি উইকেটই স্টার্কের। প্রথম ওভারে তিনি তুলে নেন জ্যাক ক্রলিকে (০), স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ইংলিশ ওপেনার।

মারকুটে খেলতে থাকা বেন ডাকেটকে (২০ বলে ২১) এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন স্টার্ক। রানের খাতা খোলার আগেই তৃতীয় স্লিপে ক্যাচ হন জো রুট।

সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন ওলি পোপ আর হ্যারি ব্রুক। পোপ ৪৬ করে ক্যামেরন গ্রিনের বলে এলবিডব্লিউ হন। ৬ রানে বেন স্টোকসকে বোল্ড করেন স্টার্ক।

হ্যারি ব্রুক হাফসেঞ্চুরি তুলে নেন। অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ইংল্যান্ড। ৫ উইকেটে ছিল ১৬০ রান। কিন্তু ব্রুক ৫২ রানে আউট হওয়ার ফের ধসে পড়ে ইংলিশরা। শেষদিকে ২২ বলে ৩৩ রানের ঝড় তুলেন জেমি স্মিথ। তারপরও ১২ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড।

মিচেল স্টার্ক ৫৮ রান দিয়ে শিকার করেন ৭টি উইকেট। টেস্টে এটিই তার প্রথম ৭ উইকেট এবং ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।

