নিজে থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন তাইজুল এসএ টি-টোয়েন্টি থেকে

নিজে থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন তাইজুল এসএ টি-টোয়েন্টি থেকে
মাঝে শোনা গেল দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এস এ টি-টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম। ভাবা হলো হয়ত তাতে অংশও নেবেন তিনি। তারপর হঠাৎ করেই আবার খবর এলো, ওই আসরে থাকছেন না তাইজুল।
কিন্তু এর পেছনে কারণ কী? দলের নেওয়ার পরও তাইজুলের না খেলার কারণটা কী? জন্ম নিয়েছল একাধিক প্রশ্নের।
আজ শুক্রবার ঢাকা টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে তাইজুল নিজেই সেই সেসব প্রশ্নর জবাব। দলে নেওয়ার পরও বাদ পড়ায় অবাক হয়েছিলেন কিনা সেটিও জানতে চাওয়া হয় তার কাছে।
মিরপুর টেস্টের বাইরে সংবাদ সম্মেলনে এসএ টি-টোয়েন্টিতে না খেলার ব্যাপারে তাইজুল বলেন, ‘না এখানে আমি অবাক না। আর ওইটা আমি নিজের থেকেই রিফিউজ করছি, ওটা আমার একটা পার্সোনাল ইস্যু আছে আর কি।’
প্রায় ২৯ হাজার মার্কিন ডলারে তাকে দলে নিয়েছিল ডারবান সুপার জায়ান্টস। প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে ডাক পেয়েও খেলা হলো না। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এসএ২০।
