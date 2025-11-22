ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে জাগো নিউজ

ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে জাগো নিউজ
পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেটে’ কোয়ার্টার ফাইনালে জাগোনিউজ২৪.কম। আজ দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় জাগো নিউজ ৪ উইকেটের ব্যবধানে বিধ্বস্ত করেছে আলোকিত বাংলাদেশকে। দুর্দান্ত বোলিং করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন।
মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিক্স-সাইড ক্রিকেটে জাগো নিউজের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আলোকিত বাংলাদেশ। ব্যাট করতে নেমে জাগো নিউজের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং তোপের মুখে পড়ে আলোকিত বাংলাদেশের ব্যাটাররা। বোলার নাজমুল হুসাইন, সাঈদ শিপন এবং ইয়াসির আরাফাত রিপনের আগুন বোলিংয়ে ব্যাট হাতে দাঁড়াতেই পারেনি তারা।
ইয়াসির আরাফাত রিপন একাই ধস নামান আলোকিত বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে। দুর্দান্ত বোলিং করে তিন উইকেট নেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫ ওভারে মাত্র ২২ রানে অলআউট হয়ে যায় আলোকিত বাংলাদেশ।
জবাব দিতে নেমে শুরুতে সাঈদ শিপনের উইকেট হারালেও জাগো নিউজের জয়ের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। নুরুজ্জামান তানিক দুর্দান্ত ব্যাটিং করে জয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে আউট হন। পরে ইমাম হোসেন সোহেল এবং তৌহিদুজ্জামান তন্ময় ম্যাচ শেষ করে আসেন।
ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট চতুর্থ দিনে জাগো নিউজ ছাড়াও জয় পেয়েছে কালের কণ্ঠ, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, কালবেলা, বাংলাভিশন, চ্যানেল ২৪ ও যুগান্তর।
ডিআরইউ‘র ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট-২০২৫ এর চতুর্থ দিনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আবু সালেহ আকন, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. জুনায়েদ হোসাইন (জুনায়েদ শিশির), আকতারুজ্জামান ও সুমন চৌধুরী।
