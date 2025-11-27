  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শেষ সিরিজ শুরু আজ

প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর বেশি সময় বাকি নেই। আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি পর্দা উঠবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের এই দশম আসরের। সেই আসরকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তত করছে বাংলাদেশ। প্রস্তুতির শেষ সিরিজ হিসেবে ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আজ। সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রামে মুখোমুখি হবে দুই দল।

এশিয়া কাপসহ এই বছর মোট ৮টি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশে। এরমধ্যে জিতেছে ৪টি সিরিজে। সফলতার হার ৫০ শতাংশ। তবে সহজ সুযোগ থাকার পরও খেলতে পারেনি এশিয়া কাপের ফাইনাল। এরপর আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করলেও আজ (২৭ নভেম্বর) থেকে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের ভেন্যুতে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে হতে হয়েছে ধবলধোলাই। ফলে খুব একটা স্বস্তিতে যে স্বাগতিকরা নেই, তা তো অনুমেয়ই।

এছাড়া যোগ হয়েছে নতুন দুশ্চিন্তা। সিরিজের একদিন আগে সংবাদ সম্মেলনে এসে ‘বোমা’ ফাটালেন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। দল গঠনের সময় তার সঙ্গে আলোচনা না করেই নির্বাচকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে অভিযোগ লিটনের। সবশেষ সিরিজে ভরাডুবির পর বিশ্বকাপের আগে দলের অভ্যন্তরে এমন অবস্থায় কতটুকু ভালো করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবেই আসছে।

তবে লিটনকে দেখা গেছে আত্মবিশ্বাসী। ব্যাটিংসহায়ক উইকেটে মিডল অর্ডার ব্যাটাররা ভালো করবেন বলেই আশাবাদী তিনি, ‘খুব একটা চিন্তিত না মিডল অর্ডার নিয়ে। অবশ্যই আমাদের খেলোয়াড়েরা শেষ দুয়েকটা সিরিজে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেনি। কিন্তু তারা সবাই প্রুভেন। আমি আশাবাদী, তারা এই সিরিজে ঘুরে দাঁড়াবে।’

চট্টগ্রামের ব্যাটিংসহায়ক উইকেটে বড় রান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। শীতকালে শিশিরের প্রভাবে এই উইকেটে আরও বেশি ব্যাটিংবান্ধব হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই বোর্ডে পর্যাপ্ত রান সংগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ধবলধোলাই হওয়ার পরও আশা দেখাচ্ছে আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান। ৮ ম্যাচের মধ্যে ৫টিতে জয়ের দেখা পেয়েছে স্বাগতিকরা। যার শেষটি ২০২৩ সালে চট্টগ্রামেই।

উইন্ডিজ সিরিজে দল কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিল। সেই সিরিজ শেষে এমন কথা বলা লিটন এবারও চান তেমন পরিস্থিতি। ‘আমি চাই, আমাদের খেলোয়াড়েরা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ুক। কিন্তু যে জিনিসটা হয়েছে, শেষ সিরিজে আমরা জিততে পারিনি। এবার চেষ্টা করব কঠিন সময় থেকে বের হয়ে যেন ম্যাচগুলো জিততে পারি।’

সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।

