বিপিএলে নবাগত নোয়াখালীর কোচ সুজন

বিপিএলে নবাগত নোয়াখালীর কোচ সুজন
এতকাল বিপিএলে বিভাগের বাইরে কুমিল্লাই ছিল একমাত্র দল। এবার সেই জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হলো নোয়াখালী। খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস নামে।
প্রথমবারের মতো বিপিএলে নোয়াখালী দল হিসেবে অংশ নেবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই নোয়াখালীর মানুষদের তাই নেই আগ্রহের কমতি। এছাড়া ক্রিকেট অনুরাগীদের কৌতুহল তো আছেন, কে বা কারা থাকছেন নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ? কারাই বা থাকছেন দলটির ম্যানেজমেন্টেই?
নিলামের আগে নোয়াখালীর হয়ে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন কারা ? এই প্রশ্নও ঘোরপাক খাচ্ছে সবার মনে। এমন অসংখ্যা কৌতুহলী প্রশ্ন।
এর মধ্যে গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে একটি খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সাড়া জাগিয়েছে যে, প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালো ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিক্ষীত এ ঝানু ক্রিকেট কোচ বিপিএলেও বেশ সফল। তার কোচিংয়ে ঢাকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লড়াইয়ের মানসিকতার সুজনের প্রশিক্ষণে ঢাকা বেশ ক’বার ফাইনালও খেলেছে।
সবশেষ প্রিমিয়ার লিগেও খালেদ মাহমুদ সুজন কোচিং কারিশমা দেখিয়েছেন। তার কোচিংয়ে এক ঝাঁক নবীন ও তরুন ক্রিকেটারে গড়া গুলশান ক্রিকেট ক্লাব কাগজে কলমের একাধিক শক্তিশালি দলকে টপকে সুপার লিগ খেলে লিগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে।
বিপিএলের গতবারের আসরে ঢাকার কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুজন। কিন্তু কাগজে কলমে দুর্বল দলটি তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এবার সেই সুজন কোন দলের কোচিং করাবেন ? সেটাই ছিল দেখার।
এরকম সময় হঠাৎ খবর সুজন হচ্ছেন নতুন দল নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কোচ। সত্যিই সুজন নোয়াখালীর কোচিং করাবেন ? এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সুজনের নিজের কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি নোয়াখালীর মালিক পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিক ঘোষনা আসেনি।
এদিকে খালেদ মাহমুদ সুজন ব্যক্তিগত কাজে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। আগামীকাল ২৮ নভেম্বর তার দেশে ফেরার কথা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জাগো নিউজের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকোথনে সুজন নিশ্চিত করেছেন যে, হ্যাঁ তিনি এবারের বিপিএলে নোয়াখালি এক্সপ্রেসের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।
বলে রাখা ভালো, খালেদ মাহমুদ সুজন ঢাকা লিগের বাইরে রাজশাহীতে বাংলা ট্র্যাকের ক্রিকেট একাডেমির প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত। সেখানেই সপ্তাহে ৩-৪ দিন কাটে তার। যেহেতু তিনি এখন আর জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত নন, তাই বিপিএলে কোচিং করানোর পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ আছে তার।
সুজন জাগো নিউজকে জানান, ‘এখনতো আমি তেমন ব্যস্ত না। তাই নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যানেজমেন্টের প্রস্তাবে রাজি হতে আমার কোন বাধা ছিলনা। আমি মোটামুটি ফ্রিই ছিলাম। তাই আমি নোয়াখালীর কোচিংয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার সঙ্গে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কর্মকর্তাদের কথা হয়েছে। কথা বার্তা চুড়ান্ত। আমিও মন স্থির করে ফেলেছি এবারের বিপিএলে আমি নোয়াখালীর কোচের দায়িত্ব পালন করবো।’
