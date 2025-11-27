  2. খেলাধুলা

দুই দিনে শেষ টেস্ট, উইকেটকে ‘খুব ভালো’ বললো আইসিসি

প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
পার্থে মাত্র দুদিনেই শেষ হয়ে গেছে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট। দুই দলের বোলারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে একেবারে অসহায় ছিলেন ব্যাটাররা। তবে স্রোতের বিপরীতে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দাপট দেখিয়ে শতক আদায় করে নেন ট্রাভিস হেড। ৮ উইকেটে প্রথম ম্যাচ জিতে ১-০ তে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া।

পাঁচদিনের খেলা মাত্র দুইদিনে শেষ হয়ে যাওয়ায় সবাই ভেবে নিয়েছিল পার্থের পিচকে ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেটি না হয়ে, হয়েছে তার উল্টো। প্রথম টেস্টের পিচকে ‘খুব ভালো’ রেটিং দিয়েছে আইসিসি।

সদ্যসমাপ্ত অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে তার প্রতিবেদনে পার্থের উইকেটকে সর্বোচ্চ রেটিং দিয়েছেন।

আইসিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ‘খুব ভালো’ রেটিং বলতে বোঝায় পিচে বলের ভালো ক্যারি ছিল, সিম মুভমেন্ট সীমিত আর বাউন্স ছিল ধারাবাহিক। মানে ম্যাচ মাত্র দুই দিনে শেষ হলেও এই ম্যাচে ব্যাট ও বলের লড়াই ছিল উপভোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ।

প্রথম টেস্টটি সবমিলিয়ে খেলা হয়েছে মাত্র ১৪০ ওভার। বলের হিসাব করলে ৮৪৭ ডেলিভারি। যা কিনা দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত টেস্ট এবং ১৮৮৮ সালের পর সবচেয়ে কম বলের অ্যাশেজ টেস্ট।

বোলারদের অতিমাত্রায় দাপটে মাত্র দুই দিনেই প্রথম টেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ৩০-৪০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

ব্রিসবেনে আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

