ব্রিসবেনে ফেরা হলো না কামিন্স ও হ্যাজলউডের
পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা হয়নি প্যাট কামিন্সের। তাই পার্থের পর ব্রিসবেন টেস্টেও ফেরা হলো না প্যাট কামিন্সের। চোটে স্কোয়াডে জায়গা হয়নি জশ হ্যাজলউডেরও।
অপরিবর্তিত স্কোয়াড নিয়েই দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। এই টেস্টেও অজিদের নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ।
স্কোয়াডে ফিরতে গেল সপ্তাহে অনুশীলন করেছিলেন কামিন্স। তবে পুরোপুরি স্বস্তিবোধ না করায় ফেরা হলো না স্কোয়াডে। তবে তিনি থাকছেন দলের সঙ্গে ব্রিসবেনে। তৃতীয় টেস্টের দলে তার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক বেশি।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রথম টেস্টের স্কোয়াড থেকে ছিটকে যাওয়ার পর জশ হ্যাজলউডের ফেরা হয়নি ব্রিসবেন টেস্টের স্কোয়াডেও। আছেন পার্থে এক ইনিংস ব্যাটিং করা উসমান খাজা।
আগামী ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচটি হবে গোলাপি বলে দিবারাত্রির। প্রথম টেস্টে দুই দিনে জিতে সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে আছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: উসমান খাজা, জেক ওয়েদারাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বো ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস।
