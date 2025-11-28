দুই ভাই হারালেন বাংলাদেশকে, বাকি ভাই-বোনরাও খেলেন ক্রিকেট
ঘরের মাঠে খেলা, শক্তির বিচারে এগিয়ে বাংলাদেশই। চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের জয়টাকে তবু আপসেট বলার উপায় নেই।
অপেক্ষাকৃত ছোট দলের কাছে হেরে বসা বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। এই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই এ নিয়ে তিনবার টি-টোয়েন্টি হারলো টাইগাররা। শুক্রবারের হারটি টানা দ্বিতীয়!
আইরিশদের এবারের জয়ের অন্যতম কুশীলব একই পরিবারের দুইজন, সহোদর ভাই। তারা হলেন-হ্যারি টেক্টর আর টিম টেক্টর।
বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড ১৮১ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করানোর পেছনে মূল অবদানই এই দুই ভাইয়ের। হ্যারি টেক্টর খেলেন ৪৫ বলে ৬৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। টিম টেক্টরের রান ১৯ বলে ৩২। তারা দুজনই ইনিংসে সর্বোচ্চ দুই রান সংগ্রাহক।
এই ভাইদের গল্প বলতে গেলে চলে আসে পরিবারের বিরাট ইতিহাস। হ্যারি এবং টিম টেক্টরের আরও একজন ভাই আছেন। তিনি সবার বড়, নাম জ্যাক টেক্টর। জ্যাকও ছিলেন ক্রিকেটার।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের অধিনায়কত্বে ছিলেন জ্যাক টেক্টর। পরের দুটি বিশ্বকাপেও অধিনায়কত্ব থেকেছে টেক্টর পরিবারেই। দুই বছর পর, ২০১৮ সালে পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেন হ্যারি টেক্টর।
২০২২ সালে দলটির অধিনায়ক ছিলেন জ্যাক ও হ্যারির ভাই টিম টেক্টর! শুধু তিন ভাই নন, তাদের বোন অ্যালিস টেক্টরও অনূর্ধ্ব-১৫ দলে খেলছেন।
একসময় আয়ারল্যান্ডে নিষিদ্ধ ছিল ক্রিকেট খেলা, ফলে ক্রিকেট-চর্চা আবদ্ধ ছিল পারিবারিক আবহে, হাতে গোনা কয়েকটি ক্লাবে। টেক্টরের বাবাও ক্লাব ক্রিকেটে খেলেছেন।
টেক্টরদের কাজিন চার্লি টেক্টর আবার রাগবি খেলোয়াড়, খেলেছেন আয়ারল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২০ দলে। হ্যারি-টমদের দাদা বিল টেক্টরও খেলতেন আয়ারল্যান্ড রাগবি দলে! মানে পুরোটাই ক্রীড়া পরিবার।
