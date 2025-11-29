  2. খেলাধুলা

৩ বছরের কারাদণ্ড বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটারের

প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
২০২১ থেকেই নিয়মিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোয়ালিফাই খেলছে পাপুয়া নিউ গিনি। দেশটিতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি। সে নিয়ে হয়েছে অনেক প্রতিবেদনও।

তবে সেই দেশের এক ক্রিকেটার হয়েছেন এবার বাজে খবরের শিরোনাম। দেশটির বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটার কোপলিন দোরিগা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এক নারীকে ঘুষি মেরে মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগে অংশ নিতে ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসিত দীপ জার্সিতে যান তিনি। সেই সফরেই এক নারীকে ঘুষি মেরে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেন তিনি।

মাস তিনেক আগে ২৫ আগস্ট মধ্যরাত আড়াইটার দিকে এই ঘটনা ঘটেছ সেন্ট হেলিয়েরের হিলারি স্ট্রিটে। হোটেলে ফেরার পথে দোরিগা এক নারীরে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার ফোন ছিনতাই করেন।

সেদিনই গ্রেপ্তার হন দোরিগা। করা হয় জিজ্ঞাসাবাদও। কোর্টে হাজির করার পর তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। দুই মাসের বিচারকাজ শেষে গতকাল শুক্রবার দোরিগাকে তিন বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন আদালত।

ছিনতাইয়ের ঘটনার আগে দোরিগা ডেনমার্ক ও কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেন তিনি। তবে ছিলেন না পরের ম্যাচগুলোতে।

এমন ঘটনা ঘটানোর পর প্রশ্ন উঠেছে ভবিষ্যতে তিনি দেশের হয়ে আর ক্রিকেট খেলতে পারবেন কি না। পিএনজি ক্রিকেটের এক কর্তা বলেছেন, ‘এরকম কাজ যে ও করবে আমাদের ধারণাই ছিল না। অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে। ওর শাস্তি প্রাপ্য।’

