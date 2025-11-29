বিপিএলের নিলাম থেকে বাদ বিজয়-মোসাদ্দেক

বিপিএলের নিলাম থেকে বাদ বিজয়-মোসাদ্দেক
দরজায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার (বিপিএল) লিগ। আগামীকাল (৩০ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ আসরের নিলাম। সেই নিলামকে সামনে রেখে প্রকাশ করা হয়েছে চূড়ান্ত তালিকা।
সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে। বাদ পড়েছেন এনামুল হক বিজয় ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের মতো ক্রিকেটাররা। আগেই জাগো নিউজের পাঠকরা জেনে গিয়েছিল যে গত আসরে ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে এমনকিছু ঘটতে যাচ্ছে এবারের বিপিএলের নিলামে। এই দুজন ছাড়াও আরও ৯ জন আছেন বাদ পড়ার তালিকায়।
বিসিবির এক নির্ভরযোগ্য সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে এই তালিকায় আছেন আরও দুজন। যারা কিনা এখন আর স্থায়ীভাবে দেশে বসবাস করেন না।
নিলামের একদিন আগে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় দেখা গেল বাদ পড়লেন বিজয় ও মোসাদ্দেকের মতো জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারও।
দুজনই ছিলেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। ভিত্তিমূল্য ২২ লাখ টাকা। এই ক্যাটাগরিতে আগে না থাকা আলিস আল ইসলামকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আগে তিনি ছিলেন না নিলামের তালিকায়।
দেশীয় ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকায় সবমিলিয়ে ১৫৯ জনের জায়গা হয়েছে নিলামে।
