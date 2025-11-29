  2. খেলাধুলা

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাঁচামরার ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
সিরিজ বাঁচানোর লড়াই। আজ হারলেই সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে বাংলাদেশের। এমন সমীকরণ মাথায় নিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামছে টাইগাররা।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টসভাগ্য সহায় হয়নি বাংলাদেশের। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছেন আইরিশ অধিনায়ক পল স্টার্লিং। অর্থাৎ লিটন দাসের দল প্রথমে ফিল্ডিং করবে।

একই ভেন্যুতে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের কাছে ৩৯ রানে হারে বাংলাদেশ।

