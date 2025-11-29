টাইগার একাদশে তিন পরিবর্তন
চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য বাঁচামরার লড়াই। সিরিজ বাঁচাতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হবে।
মহাগুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ে একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। জাকের আলীর জায়গায় এসেছেন নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেনের বদলে শেখ মেহেদি হাসান আর শরিফুল ইসলামের জায়গায় এসেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, তানজিম হাসান সাকিব, শেখ মেহেদি হাসান, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
আয়ারল্যান্ড একাদশ
পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লরকান টাকার, বেন কালিটজ, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক এডায়ার, বেরি ম্যাকার্থি, ম্যাথিউ হামপ্রিস, জশ লিটল।
