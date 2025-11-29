অভিযুক্তরা কেউ এবারের বিপিএল খেলতে পারবে না: মিঠু
বিসিবি সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসিয়ালি খেলোয়াড় তালিকা ঘোষণা করেনি। অথচ ৪৮ ঘণ্টা আগেই ক্রিকেটারদের তালিকা চলে এসেছে মিডিয়ায়। কি করে তা আসলো? বোর্ড থেকে কি ওই খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে?
বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু শনিবার রাতে জাগো নিউজকে জানান, ‘নাহ! আমরা এখন পর্যন্ত (বিকেল পর্যন্ত) কোনোরকম তালিকা মিডিয়ায় দেইনি। তাহলে মিডিয়ায় খেলোয়াড় তালিকা গেল কি করে?’
মিঠুর দাবি, দলগুলোর কাছ থেকে পেয়েছে হয়তো। কারণ দলগুলোকে তো আগেই খেলোয়াড় তালিকা দিয়ে দেয়া হয়। তাদের কাছ থেকে হয়তো প্লেয়ার্স লিস্ট জেনে গেছে মিডিয়া হাউজগুলো। সেই তালিকায় এনামুল হক বিজয় ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত সহ ৯ ক্রিকেটার (আরও দুজন বিদেশে) এর নাম নেই।
বিসিবি থেকে আগে কিছু না জানানো হলেও আজ শনিবার সন্ধ্যার পর মিডিয়া রিলিজ দিয়ে জানানো হয়েছে যে, বিপিএলকে দাগমুক্ত করতে এবং ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি থেকে মুক্ত রাখতে আইসিসির সাবেক দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল কিছু সন্দেহভাজন ক্রিকেটরের নাম তালিকার বাইরে রেখেছেন। কারণ তাদের ব্যাপারে তদন্ত চলছে।
আর অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ অনুযায়ী সেসব সন্দেহভাজন ক্রিকেটারদের খেলোয়াড় তালিকায় নাম রাখা হয়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে প্রশ্ন, এনামুল হক বিজয় ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতসহ যাদের নাম নেই, তারা যদি বিপিএল শুরুর আগে তদন্তে নির্দোশ প্রমাণ হন, তাহলে কি এবারের বিপিএল খেলতে পারবেন?
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠুকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি শনিবার রাতে জাগো নিউজকে জানান, নাহ! খেলতে পারবে না। যাদের ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে, তারা অভিযুক্ত বলেই তাদের নাম রাখা হয়নি।
এবারের আসরে যাতে করে তাদের বিপক্ষে নতুন করে ম্যাচ পাতানোর কোন অভিযোগ না ওঠে, তাই তাদের ছাড়াই আসর আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে কারণেই লিস্টে যাদের নাম নেই তারা অন্য আসরে অংশ নিতে পারবে কি পারবে না, তা বলতে পারবো না। তবে বিপিএলের এবারের আসরে তাদের অংশ গ্রহণের কোনোই সম্ভাবনা নেই। এটা অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ।
