বিপিএল নিলামে ৬ ক্যাটাগরিতে ঘোষণা হলো ১৫৯ ক্রিকেটারের নাম
অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ঘোষণা করা এবারের বিপিএল নিলামের ক্রিকেটারদের তালিকা। মোট ৬ ক্যাটাগরিতে ১৫৯ জন দেশি ক্রিকেটারের নাম আছে এই ক্রিকেটার্স লিস্টে।
এর মধ্যে স্থানীয় ১২ ক্রিকেটার সরাসরি ৬ দলে (প্রতি দলে ২ জন করে) সাইন করায় তাদের নাম নিলামের তালিকায় রাখা হয়নি। এর মধ্যে ক্যাটাগরি ‘এ’র ফ্লোর প্রাইস ধরা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। ‘বি’ ক্যাটাগরির ফ্লোর প্রাইস হলো ৩৫ লাখ টাকা। ‘সি’ ক্যাটাগরির ফ্লোর প্রাইস ২২ লাখ টাকা। ‘ডি’ ক্যাটাগরির ফ্লোর প্রাইস ১৮ লাখ। ‘ই’ ক্যাটাগরির ফ্লোর প্রাইস ১৪ লাখ এবং ‘এফ’ ক্যাটাগরির ফ্লোর প্রাইস নির্ধারন করা হয়েছে ১১ লাখ টাকা ।
এবারের বিপিএলে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে মাত্র ২ জনকে। তারা হলেন লিটন দাস ও নাইম শেখ। এছাড়া ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন ১২ জন; মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, শরিফুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিম, তাওহিদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, পারভেজ ইমন, তানজিম সাকিব, খালেদ আহমেদ, সাইফউদ্দীন, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মাহিদুল ইসলাম অংকন ও জাকের আলী অনিক।
‘সি’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে ১৭ জনকে। তারা হলেন, আফিফ হোসেন ধ্রুব, আবু হায়দার রনি, এবাদত হোসেন, মাহমুদুল হাসান জয়, মোহাম্মদ মিঠুন, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান জুনিয়র, রনি তালুকদার, তাইজুল ইসলাম, আকবর আলী, মাহফুজুল ইসলাম রবিন, সাব্বির রহমান, জাকির হাসান, মুমিনুল হক, রিপন মন্ডল, সাদমান ইসলাম, আলিস আল ইসলাম।
ক্যাটাগরি ‘ডি’তে আছেন ২৬ জন। তারা হলেন- নাহিদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান সোহান, জিসান আলম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাইম হাসান, নাজমুল ইসলাম অপু, রেজাউর রহমান রাজা, জিয়াউর রহমান জিয়া, সুমন খান, রুয়েল মিয়া, হাসান মুরাদ, আবু হাসান, তোফায়েল, নাসির হোসেন, কামরুল ইসলাম রাব্বি, আরাফাত সানি, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, মেহরব হোসেন, শেখ পারভেজ জীবন, ফজলে মাহমুদ রাব্বি, মুশফিক হাসান, ইরফান শুক্কুর, শাহাদাত হোসেন দিপু, আরিফুল ইসলাম।
এছাড়া ‘ই’ ক্যাটাগরিতে ৩৯ এবং ‘এফ’ ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ৬৩ জন ক্রিকেটার। সরাসরি সাইন করে যোগ দেয়া ১২ দেশি ক্রিকেটার হলেন মেহেদি হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদ (সিলেট টাইটান্স), মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহান (রংপুর রাইডার্স), তাসকিন আহমেদ ও মোহাম্মদ সাইফ হাসান (ঢাকা ক্যাপিটালস), সৌম্য সরকার ও হাসান মাহমুদ (নোয়াখালী এক্সপ্রেস), শেখ মেহেদি হাসান ও তানভির ইসলাম (চট্টগ্রাম রয়েলস), নাজমুল হোসেন শান্ত ও তানজিদ তামিম (রাজশাহী ওয়ারিয়র্স)।
বিদেশি ১১ ক্রিকেটার যে দলে সরাসরি সাইন করেছেন- অ্যালেক্স হেলস, ওসমান খান (ঢাকা ক্যাপিটালস), আহমেদ আবরার (চট্টগ্রাম রয়ালস)।
