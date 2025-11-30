  2. খেলাধুলা

সাইফউদ্দিনের প্রশংসায় লিটন

প্রকাশিত: ০৯:৩৮ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
সিরিজের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ড ৩৯ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশক। তবে রোমাঞ্চকর দ্বিতীয় ম্যাচে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে লিটন কুমার দাসের দল।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৭ বলে ৫৭ রান করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন লিটন। নিজে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হলেও প্রশংসা করেছেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের।

ম্যাচশেষে পুরস্কার বিতরণীতে সাইফকে নিয়ে লিটন বলেন, ‘যখনই আমরা চাপে থাকি, বোলাররা আমাদের ম্যাচে ফিরিয়েছে। সাইফউদ্দিনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে—ডেথ ওভারে বোলিং করা সহজ নয়, আর সে অনেক দিন পর খেলছে। প্রথম ওভারে কিছু রান দিয়েছিল তবে ডেথ ওভারগুলোতে দারুণভাবে ফিরে এসেছে, ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছে।’

বল হাতে ৪ ওভারে ৪০ রান খরচায় ১ উইকেট পেয়েছেন সাইফ। আর শেষদিকে দুই ৪ ও ১ ছক্কায় ৭ বলে ১৭ রানে করে অপরাজিত থেকে দলকে ম্যাচ জেতান সাইফউদ্দিন। প্রথম ম্যাচে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-১ সমতা ফেরালো বাংলাদেশ।

একই ভেন্যুতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ আগামীকাল।

