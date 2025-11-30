অবশেষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টির স্কোয়াডে শামীম

অবশেষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টির স্কোয়াডে শামীম
টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর একদিন আগে তার সঙ্গে আলোচনা না করেই দল গঠনের অভিযোগ করেন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। শামীম হোসেন পাটোয়ারীর দলে না থাকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।
প্রথম দুই ম্যাচের স্কোয়াডে শামীম না থাকলেও অবশেষে তৃতীয় ম্যাচের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাকে। শামীমকে স্কোয়াডে ফেরানো হলেও বাদ পড়েনি কেউই। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
শামীমের জায়গায় মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে দলে নেওয়া হলেও, দুই ম্যাচের কোনোটিতেই একাদশে ছিলেন না এই উইকেটকিপার ব্যাটার।
সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে বাংলাদেশ। আগামীকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি।
বাংলাদেশ স্কোয়াড
লিটন দাস, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নুরুল হাসান, মাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম, সাইফ উদ্দিন, শামীম হোসেন।
আইএন/এমএস