বিপিএল নিলাম
মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক অবিক্রীত, নাইম শেখের দাম ১ কোটি ১০ লাখ
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম চলছে। নিলামে প্রথম নামটি ছিল নাইম শেখের। ভালো দামও পেয়েছেন। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা বাঁহাতি এই ব্যাটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
৫০ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের একই ক্যাটাগরির অন্য ক্রিকেটার ছিলেন লিটন দাস। বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ককে ৭০ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স।
ক্যাটাগরি ‘বি’ থেকে বিক্রি হননি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আর মুশফিকুর রহিম। ৩৫ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের এই দুই ক্রিকেটারকে কিনতে আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।
ক্যাটাগরি ‘বি’তে শরিফুল ইসলাম বিক্রি হয়েছেন ৪১ লাখ টাকায়। এই পেসারকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
একই ক্যাটাগরির তাওহিদ হৃদয়কে নিয়ে অনেক দরদাম হলো। শেষ পর্যন্ত হৃদয়কে ৯২ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স।
‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা শামিম পাটোয়ারী ৬৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন ঢাকা ক্যাপিটালসে। একই ক্যাটাগরির তানজিম হাসান সাকিবকে ৬৫ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৬৮ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন। তাকে কিনেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। পেসার খালেদ আহমেদকে ৪৭ লাখ টাকায় কিনেছে সিলেট টাইটান্স।
‘বি’ ক্যাটাগরির ইয়াসির আলী চৌধুরীকে ৪৪ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই ক্যাটাগরির মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ৩৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন নতুন দল নোয়াখালী এক্সপ্রেসে। জাকের আলী অনিককে ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ টাকায় কিনেছে একই দল।
‘সি ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ছিল ২২ লাখ টাকায়। এই টাকাতেই সিলেট টাইটান্স কিনেছে আফিফ হোসেন ধ্রুবকে। এই ক্যাটাগরিতে আবু হায়দার রনিকে ভিত্তিমূল্য ২২ লাখ টাকায় চট্টগ্রাম রয়্যালস কিনেছে। একই দল ৩৭ লাখ টাকায় কিনেছে মাহমুদুল হাসান জয়কে।
রাকিবুল ইসলাম ৪২ লাখ এবং নাহিদ রানা ৫৬ লাখ টাকায় রংপুর রাইডার্সে। রনি তালুকদার ২২ লাখ টাকায় সিলেট টাইটান্স, তাইজুল ইসলাম ৩০ লাখ টাকায় ঢাকা ক্যাপিটালস, আকবর আলী ৩৪ লাখ টাকায় রাজশাহী রয়্যালস, মাহফিজুল ইসলাম রবিন ২২ লাখ টাকায় চট্টগ্রাম রয়্যালসে।
সাব্বির রহমানকে ২৮ লাখ টাকায় কিনেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। জাকির হাসান ২২ লাখ টাকায় সিলেট টাইটান্সে, রিপন মণ্ডল ২৫ লাখ টাকায় রাজশাহী রয়্যালস এবং আলিস আল ইসলাম ২৮ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন রংপুর রাইডার্সে।
‘ডি’ ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ১৮ লাখ টাকা। এই ক্যাটাগরিতে হাবিবুর রহমান সোহানকে ৫০ লাখ টাকায় কিনেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। জিসান আলম ১৮ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন রাজশাহী রয়্যালসে।
বিক্রি হননি টেস্টের দুই স্পেশালিস্ট মুমিনুল হক এবং সাদমান ইসলাম।
এআরবি/এমএমআর