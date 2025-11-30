বিপিএল নিলাম
হৃদয়-লিটন রংপুরে, সাইফউদ্দিন ঢাকায়, তানজিম সাকিব রাজশাহীতে
বিপিএলের নিলাম চলছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার বিক্রি হয়ে গেছেন। অবিক্রীত রয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।
‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাইম শেখ ভালো দাম পেয়েছেন। বাঁহাতি এই ব্যাটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
৫০ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের একই ক্যাটাগরির অপর ক্রিকেটার ছিলেন লিটন দাস। বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ককে ৭০ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স।
‘বি’ ক্যাটাগরির তাওহিদ হৃদয় একটুর জন্য কোটির অংক ছুঁতে পারেননি। হৃদয়কে ৯২ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স।
‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা শামিম পাটোয়ারী ৬৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন ঢাকা ক্যাপিটালসে। একই ক্যাটাগরির তানজিম হাসানকে সাকিবকে ৬৫ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৬৮ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন। তাকে কিনেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। পেসার খালেদ আহমেদকে ৪৭ লাখ টাকায় কিনেছে সিলেট টাইটান্স।
‘বি’ ক্যাটাগরির ইয়াসির আলী চৌধুরীকে ৪৪ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই ক্যাটাগরির মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ৩৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন নতুন দল নোয়াখালী এক্সপ্রেসে। জাকের আলী অনিককে ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ টাকায় কিনেছে একই দল।
এমএমআর