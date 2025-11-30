  2. খেলাধুলা

কোহলির ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি, রানপাহাড় ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ফুরিয়ে যাননি, আরও একবার দেখিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বাধিক সেঞ্চুরির মালিক এবার তুলে নিলেন আরও একটি শতক। ক্যারিয়ারের ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন কোহলি।

রাঁচিতে কোহলির এই সেঞ্চুরিতে ভর করে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮ উইকেটে ৩৪৯ রানের পাহাড় দাঁড় করিয়েছে ভারত। অর্থাৎ জিততে হলে প্রোটিয়াদের করতে হবে ৩৫০।

১২০ বলে ১১ চার আর ৭ ছক্কায় ১৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন কোহলি। আরেক অভিজ্ঞ ব্যাটার রোহিত শর্মা করেন ৫১ বলে ৫৭, লোকেশ রাহুলের ব্যাট থেকে আসে ৫৬ বলে ৬০ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকার নান্দ্রে বার্গার, মার্কো জানসেন, করবিন বসচ আর ওর্টনেইল বার্টম্যান নেন দুটি করে উইকেট।

এমএমআর

 

