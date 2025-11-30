  2. খেলাধুলা

আফ্রিদিকে হটিয়ে ছক্কার রাজা এখন রোহিত

প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডটা এতদিন দখলে ছিল বুমবুমখ্যাত পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদির। রোহিত শর্মা আজ (৩০ নভেম্বর) তার সেই রেকর্ড ভাঙলেন।

রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৫১ বলে ৫৭ রানের ইনিংস খেলেন রোহিত। যাতে তিনি ৫টি চারের সঙ্গে হাঁকান ৩টি ছক্কা।

এই ম্যাচ শুরুর আগে আফ্রিদির থেকে দুই ছক্কায় পিছিয়ে ছিলেন রোহিত। আফ্রিদির ৩৯৮ ম্যাচে ছক্কা ৩৫১টি। রোহিত তার ২৭৭তম ওয়ানডেতেই আফ্রিদিকে ছাড়িয়ে গেছেন। এখন তার ছক্কা সংখ্যা ৩৫২টি।

ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনশর ওপর ছক্কা আছে আর কেবল একজনের। তিনি ক্রিস গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ওপেনার ৩০১ ম্যাচে ৩৩১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন।

