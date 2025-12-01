একাদশে মাহিদুলের থাকার সিদ্ধান্ত নির্বাচকদের: টেইট
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে রাখা হলেও নামানো হয়নি মাঠে। এখনও বাকি আছে একটি ম্যাচ। সেই ম্যাচে কি নামার সুযোগ পাবেন তিনি?
বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় তাকে রাখা হয়েছে তাই তাকে পরখ করে নেওয়া জরুরি। শামীম হোসেন পাটোয়ারি দলে ফেরায় মাহিদুলের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ খেলা অসম্ভবই বলা চলে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে আসেন পেস বোলিং কোচ শন টেইট। তাকে প্রশ্ন করা হয় একাদশ নিয়ে। স্পষ্ট করে যদিও কিছুই বলেননি তিনি।
একাদশ নিয়ে ভাবনা জানতে চাওয়া হলে শন টেইট বলেন, ‘আমি নির্বাচক নই। ওই প্রশ্ন নির্বাচকদেরই করতে হবে।’ দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করা হলেও একই জবাবই পাওয়া গেছে।
শামীম হোসেনকে দলে না রাখায় সিরিজ শুরুর একদিন আগে সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ ঝাড়েন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু অবশ্য জানিয়েছিলেন, অঙ্কনকে পুরো সিরিজেই পরখ করার জন্য স্কোয়াডে আনা হয়েছে।
কিন্তু শামীমকে দলে ফেরানোয় মাহিদুলের খেলার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে বলা চলে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ উইকেটের ব্যবধানে জিতে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে বাংলাদেশ।
আগামীকাল দুপুর ২টায় চট্টগ্রামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি কার্যত ফাইনাল।
আইএন/এমএস