তোপের মুখে থাকা উসমান খাজার পাশে দাঁড়ালেন লাবুশেন

তোপের মুখে থাকা উসমান খাজার পাশে দাঁড়ালেন লাবুশেন
চলতি বছরের জানুয়ারিতে গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২৩২ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেছিলেন। এরপরই যেন ফর্ম হারিয়ে বসেছেন উসমান খাজা। পরের ১১ ইনিংসে নেই কোনো ফিফটি। সবশেষ অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে পার্থে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে করেন ২।
স্বাভাবিকভাবেই বেশ তোপের মুখে আছেন খাজা। গ্যাবায় বৃহস্পতিবার শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্টে বাদও পড়তে পারেন এই ব্যাটার।
তবে এমন কঠিন সময়ে খাজার পাশে দাঁড়ালেন সতীর্থ মার্নাস লাবুশেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, খাজাকে বাদ দেওয়া হলেও তিনি নিজে ওপেনিংয়ে ফিরছেন না।
পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে পিঠের ব্যথা ও খিঁচুনির কারণে ভুগেছিলেন খাজা। দুই ইনিংসের কোনোটিতেই ওপেন করতে পারেননি। একবার ব্যাটিংয়ে নেমে (চার নম্বরে) করতে পারেন মাত্র ২।
খাজার বদলে ওপেনিংয়ে নেমে সেঞ্চুরি করে দলকে জয়ের ভিত গড়েন ট্রাভিস হেড। এতে আবারও নতুন করে শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটিকে ঘিরে আলোচনা।
তবে এ নিয়ে খাজাকে কোনো পরামর্শ দেওয়ার প্রশ্নে খানিকটা বিরক্তই লাবুশেন। ব্রিসবেনের গ্যাবায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘তার (খাজা) কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তার বয়স ৩৮, অনেক অভিজ্ঞ। অসাধারণ একজন খেলোয়াড়। নাম্বার থ্রি, ফোর থেকে ওপেনিংয়ে উঠে এসে যেভাবে কঠিন পরিস্থিতি সামলেছে, তা দারুণ।’
গত ২২ মাস ধরে ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর থেকে খাজার ওপেনিং সঙ্গী খুঁজে পাওয়াই ছিল আলোচনার বিষয়। মাঝে লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথ সাময়িকভাবে ওপেনিং করলেও, সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর নয়; এ কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন মার্নাস, ‘আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, স্টিভ বা আমি-কেউই ওপেন করব না।’
