আইপিএল
আন্দ্রে রাসেল: এক ছক্কাড়ু ও ধ্বংসাত্মক অলরাউন্ডারের সোনালি অধ্যায়
আইপিএলে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ব্যাট–বল দুদিকেই আধিপত্য দেখানো আন্দ্রে রাসেল আনুষ্ঠানিকভাবেই এই টুর্নামেন্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। ক্যারিয়ারজুড়ে শুধু শক্তির প্রদর্শনী নয়, বরং পরিসংখ্যানে ভরপুর এক কিংবদন্তির গল্প আন্দ্রে রাসেলের। বিশেষ করে বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনি ছিলেন আইপিএলের সবচেয়ে প্রভাবশালী তারকাদের একজন।
২০১২ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে অভিষেকের পর রাসেল আইপিএলে মোট ১৪০ ম্যাচ খেলেছেন- এর মধ্যে ৭টি দিল্লির হয়ে এবং ১৩৩টি কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হয়ে। এ পর্যন্ত তিনি করেছেন ২,৬৫১ রান, অবিশ্বাস্য ১৭৪.১৭ স্ট্রাইক রেটে; পাশাপাশি নিয়েছেন ১২৩ উইকেট। নিচে তার আইপিএল ক্যারিয়ারের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।
২: আইপিএলের ইতিহাসে মাত্র দুইজন অলরাউন্ডার ২০০০ রান ও ১০০ উইকেটের ডাবল অর্জন করেছেন। রাসেল তাদের একজন; অন্যজন রবিন্দ্র জাদেজা।
ভারতীয় এই অলরাউন্ডারের রান ৩২৬০ ও উইকেট ১৭০।
১৭৪.৭১: ১৫০০ রান-এর বেশি করা কোনো ব্যাটারের মধ্যে আইপিএলে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট আন্দ্রে রাসেলের। দ্বিতীয় স্থানে নিকোলাস পুরান (১৬৮.৯৭)।
২০৪.৮১: ২০১৯ আইপিএলে রাসেলের স্ট্রাইক রেট। আইপিএলের ইতিহাসে একমাত্র ব্যাটার যিনি একটি মৌসুমে ৫০০ প্লাস রান করেছেন ২০০-এর উপরে স্ট্রাইক রেটে।
সে মৌসুমে রাসেলের রান ছিল ৫১০, গড় ৫৬.৬৬।
১০০: আইপিএলে ডেথ ওভারে (১৭ থেকে ২০ ওভারের মধ্যে) রাসেলের ছক্কার সংখ্যা। এই পর্যায়ে শতাধিক ছক্কা আছে এমন ব্যাটার মাত্র চারজন।
২২৩: আইপিএলে তার মোট ছক্কা। এই রেকর্ডে তিনি কাইরন পোলার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে সপ্তম স্থানে।
৮৮*: ২০১৮ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৭ নম্বরে নেমে রাসেলের সর্বোচ্চ ইনিংস। আইপিএলে ৭ নম্বর বা এর নিচে ব্যাট করে এটিই সর্বোচ্চ রান।
৩৬৯.২৩: ২০১৯ সালে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১৩ বলে ৪৮* রানের ইনিংসে তার স্ট্রাইক রেট। ২০০+ রান তাড়া করতে নেমে কোনো সফল চেজে এটিই সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট (কমপক্ষে ৩০ রান শর্তে)।
৪: ১০০ প্লাস ম্যাচ খেলা কেকেআরের খেলোয়াড়ের তালিকায় রাসেল অন্যতম। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের মধ্যে ১০০ প্লাস ম্যাচ এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার তালিকায় তিনি চতুর্থ।
১৬: কেকেআরের হয়ে রাসেলের প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার সংখ্যা। তার চেয়ে বেশি (১৭) আছে কেবল সুনিল নারিনের।
২: কেকেআরের হয়ে ১০০ প্লাস উইকেট নেওয়া দুই বোলারের একজন রাসেল। তার উইকেট ১২২টি। নারিনের (১৯২) পর দ্বিতীয়। পেস বোলারদের মধ্যে কেকেআরের সেরা উইকেটশিকারি তিনি।
৫/১৫: ২০২১ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রাসেলের সেরা বোলিং ফিগার। কেকেআরের ইতিহাসে আইপিএলে এটিই সেরা বোলিং ফিগার।
দশকেরও বেশি সময় ধরে কেকেআরের সাফল্যের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন আন্দ্রে রাসেল। ব্যাটিং অর্ডারে যেখানেই নামুক, একাই ম্যাচ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তার। মাঠে ঢুকলেই প্রতিপক্ষের ওপর চাপ— এটাই ছিল রাসেল ইফেক্ট।
তার অবসর কেকেআর ও আইপিএল উভয়েরই এক যুগের ইতি টানল। তবে পরিসংখ্যান, খেলার ধরন এবং স্মরণীয় সব ইনিংস রাসেলকে চিরকাল আইপিএলের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হিসেবে অমর করে রাখবে।
আইএইচএস/